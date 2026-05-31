Vučić: "Plate svim pripadnicima MUP-a će rasti značajno"

Svečanosti je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, koji je zaslužnim policajcima uručio zlatne medalje za zasluge i posvećenost službi.

Na početku svečanosti Dragan Vasiljević, direktor policije i Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova uručili su bronzane i srebrne medalje za posebne zasluge i posvećenost službi.

Vučić: Vi ste stub države, nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi

Vučić se zahvalio svima koji prisustvuju svečanosti i poručio pripadnicima policije da su stub države od kako je, rekao, Jakova Nenadovića do danas.

- U propisu jednom od pre 160 godina stoji: policijski činovnici dužni su prema svakome, bez razlike, da budu uljudni i predusretljivi. Oni treba da budu zaštitnici nevinosti i prava, a strogi gonitelji samo onih koje zakon vređaju. Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili. Mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste posao izabrali, ali to je najčasniji poziv - rekao je Vučić.

"Plate će značajno rasti, opremu ćemo da vam modernizujemo"

Zato im se zahvalio i poručio da će im plate značajno rasti i da će im opremu modernizovati.

- Zato veliko hvala vašim porodicama, vašoj deci, vašim supružnicima, vašim roditeljima, braći i sestrama, svima koji kroz taj težak posao prolaze zajedno sa vama, svima koji znaju da nikada nemate radno vreme, da uvek i kada ste kod kuće možete da dobijete poziv i da morate da odete na posao i da radite veoma, veoma rizičan posao. Kad je požar, kad je zemljotres, kada su poplave, gde je policija? I svako od nas je sebi dao za pravo da kaže: "A gde je policajac". A uhvate li nas u prekršaju, makar i saobraćajnom, uvek ćemo da se durimo, ljutimo, i da tog istog policajca koji je time sačuvao nečije tuđe glave kritikujemo zbog toga što je poštovao pravila, zbog toga što je poštovao propise - naveo je Vučić.

To je, kako je rekao, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali i poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise.

- I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu. Ponekad, kada gledam događanja u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca - rekao je Vučić.

On je dodao da se znajući stvarno brojno stanje, pita kako je moguće da su svuda prisutni.

- Pitao sam se pre neki dan kako je moguće da smo u Čajetini na nekoj utakmici gde su izbili nemiri, pa je policija morala da rešava probleme. Pitam se kako je moguće istovremeno da smo na svim drugim mestima širom Srbije gde se odigravaju protivzakoniti skupovi, neprijavljeni skupovi, a policija je uvek tu da zaštiti sve - naveo je Vučić.

Kako je rekao, posao policije je da hapsi narkodilere, kriminalce, ubice, one koji bi da pokušaju ubistvo, organizuju ubistvo, razbojnike, one koji čine druga krivična dela.

- I svuda se očekuje da policajac bude prisutan. Ako nije, policajac je kriv, a policajac jeste svuda i na svakom mestu, i on štiti najviše vrednosti našeg društva, ne samo državu - naglasio je Vučić.

Dodao je da je došao i da kaže da je to "jedan nezahvalan i težak posao".

- I zato vam pružam najveću podršku jer je moguće da hiljadu puta svoj posao uradite na najbolji način - kazao je Vučić.

