Pod nazivima Fejsbuk Plus, Instagram Plus i Vocap Plus, korisnicima širom sveta biće ponuđene dodatne funkcije i ekskluzivni sadržaj, objavila je glavna direktorka proizvoda Mete Naomi Glajt, u videu objavljenom na Instagramu u sredu.

Ovim potezom, Meta ima za cilj da smanji zavisnost od prihoda od oglašavanja i otvori nove izvore prihoda kroz poslovni model pretplate.

Prema njenim rečima, korisnici koji se pretplate na Instagram Plus i Fejsbuk Plus dobiće pristup naprednim alatima za analitiku, detaljnijoj statistici pregleda Instagram priča i dodatnim opcijama za personalizaciju profila. S druge strane, Vocap Plus će se prvenstveno fokusirati na personalizaciju korisničkog iskustva.

Među najavljenim funkcijama su premijum nalepnice i prilagodljive melodije zvona. Meta još nije objavila kompletnu listu funkcija koje će biti dostupne u novim pretplatničkim paketima.

Nova strategija pod brendom "Meta One" Iako zvanične informacije o cenama još nisu potvrđene, nekoliko medija izveštava da bi pretplata za Instagram Plus i Fejsbuk Plus trebalo da bude 3,99 dolara mesečno, odnosno oko 3,40 evra.

Vocap Plus navodno košta 2,99 dolara mesečno.

Meta planira da dugoročno objedini sve Plus usluge pod jednim brendom pod nazivom "Meta One".

Kompanija je uvela verzije Fejsbuka i Instagram-a bez oglasa u Evropi još 2023. godine, kao odgovor na strože propise Evropske unije o privatnosti i korišćenju korisničkih podataka, piše Feniks magazin.

d tada, evropski korisnici mogu da biraju između besplatne verzije platformi sa personalizovanim oglasima i plaćene verzije bez oglasa. Uvođenjem novih Plus paketa, Meta sada dodatno proširuje svoju ponudu pretplata, nastojeći da izgradi održiviji poslovni model koji neće zavisiti isključivo od oglašavanja.

