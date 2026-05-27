Razlog nije kvar, već način na koji automobil meri temperaturu i mesto na kojem se nalazi senzor.

Spoljašnja temperatura koju automobil prikazuje na instrument tabli često ne odgovara u potpunosti stvarnoj temperaturi vazduha. Ponekad razlika iznosi samo jedan ili dva stepena, ali u određenim situacijama može biti i mnogo veća. Zbog toga vozači često pomisle da je senzor pokvaren ili da automobil pogrešno očitava podatke.

Objašnjenje je zapravo veoma jednostavno - senzor nije postavljen na idealno mesto. Automobili spoljašnju temperaturu mere pomoću senzora koji se najčešće nalazi u prednjem delu vozila, iza branika, blizu hladnjaka ili retrovizora.

Problem je u tome što to nije potpuno izolovano mesto. Motor, asfalt zagrejan suncem, izduvni sistem i gradske gužve stvaraju dodatnu toplotu koja može da utiče na očitavanje senzora. Zato automobil ponekad prikazuje višu temperaturu od one koju bi pokazala meteorološka stanica postavljena u hladu i na otvorenom prostoru.

Nakon stajanja na suncu razlika je još veća

Posebno su zanimljive situacije kada automobil dugo stoji parkiran na suncu. Tada se lim, branici i vazduh oko vozila snažno zagreju, pa senzor odmah nakon pokretanja često pokazuje znatno višu temperaturu. Tek posle nekoliko minuta vožnje i strujanja vazduha očitavanje se postepeno stabilizuje i približava stvarnoj spoljašnjoj temperaturi.

Slična situacija događa se i u gradskim gužvama. Asfalt, drugi automobili i vreo vazduh između zgrada stvaraju toplotni efekat zbog kojeg temperatura uz put može biti viša nego na zvaničnim mernim stanicama.

Automobil ne meri isto što i meteorolozi

Važno je razumeti da automobilski i meteorološki senzori ne mere temperaturu u istim uslovima. Meteorološke stanice postavljene su na standardizovanim lokacijama - u hladu, na određenoj visini i daleko od izvora toplote. Automobil, sa druge strane, meri temperaturu neposredno uz kolovoz, u okruženju punom toplotnih uticaja.

Zato razlika od nekoliko stepeni nije neuobičajena i ne znači nužno da postoji kvar.

Zašto je temperatura u automobilu važna?

Prikaz spoljašnje temperature nije samo informativan podatak za vozača. Mnogi automobili koriste te informacije za rad klima-uređaja, grejanja, upozorenja na poledicu i drugih sistema.

Kod temperature od oko tri ili četiri stepena Celzijusa brojni modeli automatski upozoravaju vozača na mogućnost poledice, čak i kada put izgleda suvo. Upravo zato proizvođači radije dozvoljavaju manju grešku ka višim temperaturama nego da sistem pokaže prenisku vrednost i nepotrebno aktivira upozorenje, piše tportal.

Razlika od nekoliko stepeni je potpuno normalna

Vozači zato ne treba odmah da sumnjaju na kvar ako automobil pokazuje nešto višu temperaturu od zvanične prognoze. Razlike od jednog do nekoliko stepeni potpuno su normalne, naročito leti, nakon stajanja na suncu ili tokom vožnje kroz gradske gužve.

Automobil jednostavno ne meri temperaturu u laboratorijskim uslovima, već u stvarnom saobraćaju - okružen motorom, asfaltom, drugim vozilima i vrelim vazduhom sa puta.

