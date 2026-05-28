Istovremeno, cene akcija u Indiji, Šangaju, Australiji, Japanu, Hong Kongu i Južnoj Koreji pale su između 0,1 i 3,5 odsto.

Azijski investitori su bili zabrinuti zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, nakon što su američke vojne snage ponovo napale Iran jutros, ciljajući mesta za koja američki zvaničnici veruju da predstavljaju pretnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Ormuskom moreuzu.

Američka vojska je takođe presrela i oborila nekoliko iranskih dronova, dok je Teheran saopštio da su iranske snage ciljale američku vazduhoplovnu bazu.

Kuvajt je, s druge strane, aktivirao svoju protivvazdušnu odbranu. Zbog svega ovoga, nade investitora da će SAD i Iran uskoro postići sporazum o okončanju rata su izbledele.

Cene nafte porasle za više od tri procenta Kako su se smirila očekivanja da će Ormuski moreuz, ključna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka, uskoro biti otvoren za saobraćaj, cene nafte su porasle.

Na londonskom tržištu, cena barela Brenta porasla je jutros za 3,85 odsto, na 97,90 dolara, dok je na američkom tržištu cena barela porasla za 3,92 odsto, na 92,15 dolara.

Na valutnim tržištima, s druge strane, vrednost dolara u odnosu na korpu valuta porasla je drugi dan zaredom. Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američkog dolara u odnosu na šest najvažnijih svetskih valuta, jutros je oko 99,45 poena, dok je juče u ovo vreme bio 99,11 poena.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je sa jučerašnjih 159,25 na 159,55 jena. Američka valuta je ojačala i u odnosu na evropsku, pa je cena evra skliznula na 1,1595 dolara, dok je juče u ovo vreme bila 1,1635 dolara.

