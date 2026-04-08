Dolar pao na najniži nivo za mesec dana - investitori menjaju strategiju

Američki dolar oslabio je prema svim glavnim svetskim valutama nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dvonedeljno primirje, što je smanjilo tražnju za sigurnim utočištima i dovelo do pada cena nafte.

Autor:  Nina Stojanović
08.04.2026. 13:33
Prema podacima Bloomberg, indeks dolara pao je i do 0,97 odsto, dostigavši najniži nivo u poslednje četiri nedelje.

Na taj način izbrisano je više od polovine dobitaka koje je američka valuta ostvarila od početka sukoba krajem februara.

Kapital se seli ka rizičnijim ulaganjima

Slabljenje dolara povezano je i sa padom prinosa na američke državne obveznice, dok su investitori počeli da preusmeravaju kapital ka rizičnijim ulaganjima.

Najveći rast zabeležile su valute osetljive na rizik, poput južnoafričkog randa i švedske krune, koje su ojačale za oko dva odsto.

Primirje smirilo tržišta

Postignuto primirje podrazumeva da će Iran obezbediti bezbedan prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz u naredne dve nedelje, čime se stabilizuje snabdevanje naftom i drugim ključnim sirovinama.

Ova vest dodatno je uticala na pad cena energenata i smanjenje neizvesnosti na tržištu.

Evro i juan u usponu

Evro je porastao za gotovo jedan odsto i dostigao nivo od 1,1709 dolara, što je najviši nivo u više od mesec dana.

Istovremeno, kineski juan dostigao je najjači nivo prema dolaru u poslednje tri godine, uz podršku centralne banke Kine.

Na tržištu opcija takođe je došlo do promene raspoloženja – investitori ubrzano zatvaraju pozicije koje su se kladile na jačanje dolara.

Ipak, uprkos trenutnom padu, američka valuta i dalje zadržava blagu prednost u dugoročnim očekivanjima.

Komentari (0)

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,21 100,51 100,81
CAD CAD 72,43 72,65 72,86
AUD AUD 70,8 71,02 71,23
GBP GBP 134,4 134,81 135,21
CHF CHF 126,9 127,28 127,66

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.293,00 €
ETH ETH 1.923,54 €
LTC LTC 47,18 €
DOT DOT 1,13 €
BCH BCH 381,76 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 523,57 €
XMR XMR 290,28 €
Powered by CoinGecko API