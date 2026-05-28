Govoreći na sastanku kabineta u Beloj kući, Tramp je dodao da mu se ne žuri da postigne sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.

"Iran je veoma odlučan, veoma željan da postigne sporazum. Nismo zadovoljni predlogom, ali bićemo. Ili to ili ćemo jednostavno morati da završimo posao", rekao je, misleći na nastavak vojnih operacija koje su SAD i Izrael pokrenuli krajem februara, a obustavili početkom aprila.

Iranska državna televizija je ranije u sredu izvestila da je Teheran dobio nacrt početnog, nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa SAD kako bi se okončao njihov sukob.

Prema okviru, Iran bi obnovio komercijalni brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata u roku od mesec dana, dok bi SAD povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule pomorsku blokadu.

Državna televizija je saopštila da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja plovidbom kroz moreuz u saradnji sa Omanom, još nije završen i da Teheran neće preduzeti nikakve korake bez "opipljive verifikacije".

Bela kuća je izveštaj nazvala "potpunom izmišljotinom". Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je na sastanku kabineta da je postignut "izvestan napredak i interesovanje" u razgovorima sa Iranom.

Tramp nije direktno odgovorio na izveštaj iranske državne televizije o nacrtu sporazuma i dao je ponekad kontradiktorne izjave o tome kako razgovori napreduju, javio je AFP.

Rekao je da niko, uključujući Iran, neće kontrolisati Ormuski moreuz i odbacio je izveštaje da bi Iran i Oman mogli da kontrolišu sistem naplate naknada za plovni put.

