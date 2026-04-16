Akcije Hermesa su naglo pale nakon što je kompanija objavila slabije rezultate prodaje od očekivanih. Ona je kao glavni razlog navela rat na Bliskom istoku i pad broja turista u ključnim šoping destinacijama.



Proizvođač čuvenih Birkin torbi je tako postao najnoviji u nizu luksuznih brendova pogođenih sukobom. Bogati turisti počeli su manje da troše, kako na Bliskom istoku, tako i u evropskim gradovima.



Pad prodaje u Evropi i na Bliskom istoku



U prva tri meseca ove godine prihodi francuskog giganta porasli su za 5,6 odsto, što je znatno manje od očekivanja analitičara koji su predviđali rast od oko sedam odsto. Prodaja na Bliskom istoku pala je za 6 odsto pošto je broj posetilaca tržnih centara naglo opao nakon izbijanja rata.



Hermes navodi da su posebno pogođeni Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Katar i Bahrein. U martu su prihodi u tržnim centrima u Dubaiju pali i do 40 odsto.



Posledice su se osetile i u Francuskoj, jednoj od najvažnijih destinacija za luksuznu kupovinu, gde je prodaja pala za 2,8 odsto zbog manjeg broja imućnih turista. Sličan pad broja kupaca zabeležen je i u Italiji, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Nakon objavljivanja rezultata, akcije Hermesa pale su i do 14 odsto.



Problemi u celom sektoru luksuza



Slični problemi utiču na konkurenciju. Ovi rezultati dolaze nakon izveštaja grupe LVMH, vlasnika brendova kao što su Louis Vuitton, Givenchi i Moet & Chandon.



LVMH je saopštio da je sukob na Bliskom istoku smanjio njihov rast prodaje za oko 1 odsto u prvom kvartalu, dok je prodaja u regionu pala i do 50 odsto tokom marta.



Ema Vol iz Hargrivsa Lensdauna prokomentarisala je situaciju rekavši: „I LVMH i Hermes su ove nedelje objavili rezultate koji pokazuju snažan uticaj rata na Bliskom istoku na prodaju. Akcije u luksuznim kompanijama pale su na vestima.“



Ona je dodala da se torbe Birkin, koje počinju od oko 12.000 funti, možda ne smatraju obaveznim za većinu ljudi, ali da prodaja luksuzne robe često služi kao važan pokazatelj ekonomskog raspoloženja, piše Index.hr.



Hermes ostaje optimista



Uprkos usporavanju tržišta nakon završetka talasa potrošnje nakon pandemije, Hermes kaže da je potražnja za njegovim torbama i dalje jaka. Prihodi u diviziji kožne galanterije i torbi, koja uključuje popularni model Birkin, porasli su 9 odsto u prvom kvartalu.



Izvršni direktor Aksel Dima rekao je da kompanija ostaje verna svojoj strategiji: „U napetom geopolitičkom okruženju, Hermes ostaje na kursu i veran svojoj dugoročnoj strategiji. Kreativnost, kvalitet i lojalnost kupaca i dalje su temelj našeg rasta“, rekao je Dumas.



