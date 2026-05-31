Miloš naručio biftek u Crnoj Gori - kad je video cenu, presela mu pre nego što je probao

Turisti u Crnoj Gori suočavaju se sa visokim cenama. Miloš je ostao u šoku kada je račun za biftek iznosio 40 evra, dok su plaže krcate.

Autor:  Stanko Stamenković
31.05.2026.13:22
Crnogorsko primorje već početkom juna beleži prve velike gužve, plaže su pune turista, a na šetalištima se čuju jezici iz svih krajeva Evrope. Međutim, dok se turistički radnici raduju dobroj sezoni, pojedini gosti ostaju zatečeni cenama.

Među njima je i Miloš Aleksić iz Kragujevca, koji je tokom odmora doživeo pravo iznenađenje kada mu je na sto stigao račun za jedan ručak.

Biftek 40 evra

- Naručio sam biftek i kada sam video cenu od 40 evra, ostao sam šokiran. Turista ima na svakom koraku, ali su i cene ozbiljne. Pica košta od 10 do 15 evra, kafa i voda od dva do četiri. Kada se sve sabere, odmor više nije nimalo jeftin - kaže Miloš za RINU.

Visoke nisu samo cene u restoranima. Desetodnevno letovanje za četvoročlanu porodicu na bazi polupansiona košta oko 2.700 evra, dok smeštaj sa pogledom na more dostiže i 3.500 evra.

Pune plaže

Uprkos tome, Budva i Bečići već su puni gostiju. Na plažama se najčešće čuju engleski, nemački i ruski jezik, a ugostitelji očekuju da će predstojeći meseci doneti još veći broj turista.

Za one koji planiraju odmor na crnogorskom primorju jedno je sigurno - pre polaska na more dobro proverite cene, jer bi vas pojedini računi mogli iznenaditi više od samog pogleda na Jadran.

