Hongkong je prvi put pretekao Švajcarska i postao najveći svetski centar za upravljanje bogatstvom stranih klijenata, pokazuje novi Globalni izveštaj o bogatstvu za 2026. godinu konsultantske kuće Boston Consulting Group.

Hongkong preuzeo prvo mesto od Švajcarske

Prema podacima iz izveštaja, strani bogati klijenti trenutno u Hongkongu drže imovinu vrednu oko 2,95 biliona dolara, dok se u Švajcarskoj nalazi oko 2,94 biliona dolara bogatstva stranaca.

Rast Hongkonga dodatno je podstaknut velikim prilivom kapitala iz ostatka Kine, kao i snažnim talasom inicijalnih javnih ponuda akcija (IPO) tokom 2025. godine, prenosi NBC.

Azija postaje novi centar svetskog bogatstva

Autori izveštaja navode da Hongkong sve više učvršćuje poziciju glavnog kineskog finansijskog centra za izlazak na globalna tržišta kapitala.

Istovremeno, Singapur i Hongkong trebalo bi da nastave snažan rast kao vodeći azijski centri za upravljanje bogatstvom stranih klijenata, po prosečnoj godišnjoj stopi od oko devet odsto do 2030. godine.

Sa druge strane, očekuje se da će Švajcarska rasti sporijim tempom, od oko šest procenata godišnje.

Švajcarska ostaje sigurno utočište za kapital

Iako je izgubila prvo mesto, Švajcarska i dalje ima veliku prednost zahvaljujući geografskoj i klijentskoj diverzifikaciji, pošto privlači imućne klijente iz svih delova sveta.

Geopolitičke tenzije dodatno su ojačale njenu poziciju kao sigurnog finansijskog utočišta.

Bankari i finansijski savetnici rekli su za Reuters da bogati klijenti poslednjih meseci sve češće prebacuju imovinu iz zemalja Persijskog zaliva u Švajcarsku zbog rata na Bliskom istoku.

Svet dobija dva glavna finansijska centra

Prema procenama autora izveštaja, u svetu se trenutno formiraju dva velika centra za upravljanje bogatstvom.

Za azijsko tržište to su Hongkong i Singapur, dok zapadna tržišta predvode Švajcarska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

