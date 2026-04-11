Nova pešačka zona, 70 km od Beograda, smeštaj za 20 evra - osveženje u omiljenoj banji

Ova banja, smeštena na južnim padinama Fruške gore i na samo 70 kilometara od Beograda, nedavno je i zvanično postala i jedna od najposećenijih banja u Srbiji, sa cenom smeštaja već od 20 evra.

Otvaranju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević.

Imajući u vidu da turistička i opšta infrastruktura predstavljaju ključne faktore koji utiču na pristupačnost, nivo opremljenosti i kvalitet boravka na destinaciji, ulaganja u njihov razvoj jedan su od prioriteta za dalji napredak Banje Vrdnik, piše Ekapija.

Projekat je realizovan uz podršku Turističke organizacije Irig i obuhvata uređenje centra Banje Vrdnik, u delu Fruškogorske ulice, kao pešačko-kolske zone sa akcentom na bezbednost pešaka i pejzažno uređenje, a koja vodi do Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Termal".

Resorni sekretar Ivanišević istakao je da je ovaj projekat potvrda da zajedničko delovanje aktivne i posvećene lokalne samouprave i Pokrajinske vlade daje značajne rezultate.

- Pokrajinski sekretarijat je u proteklih pet godina uložio više od 80 miliona dinara u opštinu Irig. Uz sredstva Ministarstva turizma i omladine i drugih pokrajinskih sekretarijata, došli smo do toga da se danas nalazimo u jednoj od najposećenijih destinacija u AP Vojvodini, gde svaki uloženi dinar donosi nove turističke posete - rekao je Ivanišević.

On je podsetio da je, prema poslednjim podacima, u prva dva meseca ove godine zabeležen rast broja dolazaka u AP Vojvodini, što ukazuje na oporavak turizma nakon prošlogodišnjeg pada.

Takođe je najavio da će opština Irig u maju biti domaćin značajne manifestacije "Tour de Fruška".

- Svi zajedno se pripremamo za narednu godinu, koja donosi veliki iskorak kroz organizaciju EXPO-a - dodao je Ivanišević.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Republike Srbije Uroš Kandić izjavio je da Ministarstvo od 2017. godine kontinuirano finansira projekte u opštini Irig i Banji Vrdnik, ističući da je ova pešačka zona jedan od najkorisnijih zajednički realizovanih projekata.

Projekat "Izgradnja centralne pešačke zone u Banji Vrdnik" obuhvata uređenje dela Fruškogorske ulice i njenu transformaciju u pešačko-kolsku zonu. Prioritet je dat pešacima, dok je saobraćaj ograničen na vozila sa posebnim režimom kretanja.

Ovakvo rešenje obezbeđuje visok nivo bezbednosti i komfora, uz zadržavanje neophodne funkcionalnosti i pristupačnosti. U okviru uređenja zasađena su nova stabla i formirane zelene površine, prilagođene lokalnim uslovima.

Sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je Ministarstvo turizma i omladine, uz podršku opštine Irig.

Predsednik opštine Irig Tihomir Stojaković istakao je da je ovaj projekat izuzetno značajan za dalji razvoj Vrdnika i unapređenje kvaliteta života.

On je dodao da nova staza, duga oko 300 metara, povezuje centar sa hotelom "Termal", kao i da je u planu njeno dalje povezivanje sa pešačko-biciklističkom stazom prema Pavlovcima, u dužini oko pet kilometara, što će predstavljati jedinstvenu turističko-rekreativnu celinu.

Smeštaj u banji Vrdnik za 20 evra

Podsetimo, evo šta vas očekuje u Banji Vrdnik ukoliko planirate odmor.

Banja Vrdnik je zapravo mnogo starija nego što se misli i ima zanimljivu istoriju. Samo selo Vrdnik pominje se još u srednjem veku, u dokumentima iz 13. veka, a ime je povezano sa rudnikom koji je nekada postojao na tom području. Vrdnička kula iz 15. veka i danas podseća na bogatu prošlost ovog kraja.

Kada je u pitanju odmor, cene smeštaja su raznolike i prilagođene svačijem džepu. Privatni apartmani su najpovoljnija opcija – moderno opremljen smeštaj blizu banje može se iznajmiti već za 20 do 25 evra po noćenju.

S druge strane, cene u hotelskim kompleksima kreću se od 3.000 do 20.000 dinara za noć, u zavisnosti od doba godine i izabrane usluge. Ipak, treba biti oprezan sa vanpansionskom potrošnjom. Kako su naveli neki od gostiju, obroci van aranžmana mogu biti papreni, pa je zabeležen slučaj da je doručak u Vrdniku plaćen čak 3.200 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: