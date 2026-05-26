Titula najlepšeg sela u Engleskoj je velika čast, ali stanovnici Biberija, malog grada udaljenog sat vremena vožnje od Oksforda, na teži način su otkrili da svaka medalja ima dve strane.

Ovom slikovitom kutku je data velika čast da se nađe na vrhu Forbsove liste 50 najlepših sela na svetu, nakon čega su počeli problemi u raju. Tokom letnje sezone, 600 stanovnika okružuje i do 20 hiljada posetilaca, što predsednik lokalnog veća Biberija, Krejg Čepmen, komentariše kao visoku cenu turizma.

I dok je za stanovnike Biberija nekada šetnja drvenim mostom preko reke i uživanje u pogledu na krošnje drveća u sunčanim danima bila prava idila, danas moraju da se sudaraju sa hordama ljudi koji neumorno stižu autobusima.

Biberi je postao popularan kada je tamo snimljen film "Dnevnik Bridžit Džouns", a danas i dalje izgleda kao da je zaspao u vremenu, sa svojim mlinom, farmom pastrmki i prelepom prirodom. Od kada su posetioci počeli nekontrolisano da pristižu, vlasti su uvele ograničenja u saobraćaju - ukinule su parking u centru grada i uvele posebne stanice za ulazak i izlazak putnika.

"Putovao sam po svetu i teško mi je da poverujem da je naše selo najlepše na svetu jer je konkurencija zaista žestoka", dodao je Kreg Čepmen za Bi-Bi-Si (BBC).

Stanovnici tvrde da infrastruktura ne može da se nosi sa tolikim brojem posetilaca, a komentarišu i da turisti samo dođu, naprave nekoliko selfija i krenu dalje, umesto da zaista uživaju u lepoti koju Biberi nudi, piše Pun kufer.

Neki meštani se žale da turisti ulaze u njihova dvorišta i fotografišu im kuće, i da se osećaju kao da više nemaju privatnost. Većina njih ne posećuje restorane ili pabove jer se ne zadržavaju duže od pola sata, pa prelepi Biberi čak ni ne zarađuje od turista koji ga posećuju samo usput.

