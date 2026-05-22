Ako imate kuću u ruralnom području, a maštate o tome da pokrenete sopstveni biznis i ugostite turiste, država ima sjajne vesti za vas. Ministarstvo turizma i omladine dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu do čak 2,9 miliona dinara za uređenje i opremanje seoskih domaćinstava, salaša i etno kuća. Donosimo vam detaljan vodič kroz stroga pravila Vlade Srbije: ko ima pravo na ovu finansijsku pomoć, kako da se prijavite preko sistema "e-Turista" i šta sve morate da ispunite da novac ne biste morali da vraćate!



Vlada Srbije donela je početkom godine Uredbu kojom se definišu pravila za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih razvoju i unapređenju ruralnog turizma i ugostiteljstva. Cilj ove mere je povećanje turističkog prometa, razvoj sela, očuvanje prirodnog nasleđa i otvaranje novih radnih mesta.

Ko ima pravo na ovu finansijsku pomoć?

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava za seoski turizam u ruralnim područjima mogu da ostvare privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, kao i fizička lica. Osnovni uslov je da obavljaju ugostiteljsku delatnost u objektima za smeštaj koji se nalaze na ruralnom području, a to su isključivo salaši, etno kuće ili seoska turistička domaćinstva.



Da bi aplikanti uopšte bili uzeti u razmatranje, njihov objekat mora biti zvanično evidentiran u sistemu "eTurista" na dan podnošenja zahteva.

Za koje namene i aktivnosti se mogu koristiti sredstva?

Novac se dodeljuje na osnovu podnetog Projekta za unapređenje ponude, a sredstva se mogu iskoristiti za jednu ili više sledećih aktivnosti:



- Izgradnja i dogradnja: Izgradnja novih objekata koji će činiti funkcionalnu celinu sa postojećim, ili dogradnja pratećih objekata.



- Montažne kućice: Kupovina manjih montažnih objekata namenjenih za smeštaj turista koji će biti sastavni deo u okviru ugostiteljskog objekta.



- Radovi na objektu: Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, kao i investiciono i tekuće održavanje postojećih objekata i sadržaja u okviru ugostiteljskog objekta.



- Uređenje eksterijera: Parterno uređenje dvorišta i nabavka dvorišnog mobilijara.



- Opremanje: Nabavka opreme u cilju proširenja smeštajnih kapaciteta ili unapređenja pratećih sadržaja.



- Kampovanje: Uređenje prostora i nabavka opreme u okviru seoskog domaćinstva za pružanje usluga smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje

Koliki je maksimalni iznos sredstava?

Država ova sredstva dodeljuje potpuno bespovratno, kao pomoć male vrednosti (de minimis), a maksimalni iznos podsticaja po jednom Projektu iznosi do 2,9 miliona dinara. Međutim, država ne pokriva celokupan iznos investicije – korisnik je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od najmanje 10 odsto od ukupne vrednosti Projekta. Ukoliko tokom radova dođe do neplaniranog povećanja troškova, svu razliku korisnik mora pokriti iz sopstvenog džepa.

Koji su glavni uslovi za korišćenje i zadržavanje sredstava?

Da biste dobili i zadržali ovaj novac, pravila su vrlo stroga i moraju se striktno poštovati:

Rok za završetak radova: Kompletan Projekat mora biti realizovan u roku od 12 meseci od dana uplate sredstava na račun.





Zabrana katanaca na vrata (minimum 3 godine): Ugostiteljska delatnost se u unapređenom objektu mora obavljati najmanje tri godine u kontinuitetu od dana realizacije Projekta. U tom periodu strogo je zabranjeno otuđiti ili na drugi način raspolagati objektom.





Čisti papiri i porezi: Zemljište i objekti moraju biti u vlasništvu, suvlasništvu ili dugoročnom zakupu (sa periodom isteka ne kraćim od tri godine nakon realizacije projekta), a na njima ne smeju biti upisani tereti poput hipoteke. Aplikant takođe ne sme imati dospelih a neizmirenih poreskih obaveza.





Obavezna promocija: Svaki korisnik mora imati aktivnu internet prezentaciju ili otvoren nalog na društvenim mrežama preko kojeg će promovisati svoj objekat.





Garancija: Kao instrument obezbeđenja da će novac biti namenski potrošen, korisnik mora Ministarstvu predati sopstvenu blanko menicu ili menicu sa avalom poslovne banke.





Važno je napomenuti da oni koji su već dobili sredstva na osnovu sličnih Uredbi tokom 2024. i 2025. godine, nemaju pravo da ponovo konkurišu za ovu pomoć. Takođe, sredstva se dodeljuju onima koji ispune uslove po rang-listi, sve do potpunog utroška raspoloživog budžeta.

Ovde možete pogledati kompletnu Uredbu Vlade Srbije o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva na teritoriji Srbije.

Niš podstiče seoski turizam

Sredstva za razvoj seoskog turizma mogu se dobiti i posredstvom lokalnih samouprava. Jedna od njih je i grad Niš koji, kako je nedavno saopšteno, nastavlja da podržava razvoj sela i ruralnog turizma kroz podsticaje namenjene domaćinstvima koja već imaju kuću na selu, registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu i žele da svoj prostor urede za prijem turista. Sredstva lokalne samouprave se mogu koristiti za uređenje prostora, nabavku mobilijara, opreme za održavanje dvorišta, klima-uređaja, mašina za pranje sudova, novih kreveta i druge opreme koja bi domaćinstvima pomogla da budu spremna za prijem gostiju, piše Blic.

Za kupovinu kuće na selu bespovratno 1,5 miliona dinara

Ko nema kuću na selu može doći do nje uz pomoć državne pomoći. Naime, Vlada Srbije posredstvom Ministarstva za brigu o selu sprovodi program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.



Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1,5 miliona dinara. Celu Uredbu o utvrđivanju bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom možete pogledati na internet prezentaciji Ministarstva za brigu o selu putem ovog linka.



