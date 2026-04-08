Bezos “vuče” ljude iz Maskovog tima - iza svega stoji tajni plan

Dok se većina tehnoloških kompanija fokusira na razvoj chatbotova i generativne veštačke inteligencije, Džef Bezos očigledno ima mnogo ambicioznije planove.

Autor:  Nina Stojanović
08.04.2026.09:37
Njegov novi, još uvek tajnoviti projekat pod nazivom Prometheus ne želi samo da unapredi postojeće AI alate, već da uđe u samu srž industrije i promeni način na koji funkcionišu ključni sektori ekonomije.

Ključni potez koji otkriva plan

Jedan od najznačajnijih signala u tom pravcu jeste dolazak Kyle Kosic, koji je ranije bio deo xAI i OpenAI.

Kosic je učestvovao u razvoju infrastrukturnih sistema za superračunare i bio među ljudima koji su gradili temelje modernih AI platformi. Njegov prelazak u Prometheus ukazuje da projekat ide daleko dalje od klasičnih AI proizvoda.

Prema navodima Financial Times, on će u novoj ulozi raditi na razvoju napredne AI infrastrukture koja treba da podrži mnogo kompleksnije sisteme.

AI koji izlazi iz ekrana

Za razliku od modela poput ChatGPT ili alata za programiranje, Prometheus ima drugačiji cilj – razvoj sistema koji razumeju fizički svet.

To znači da bi veštačka inteligencija mogla da se primeni u industrijama kao što su:

  • vazduhoplovstvo
  • inženjering
  • arhitektura

Ideja je da AI ne samo analizira podatke, već donosi konkretne operativne odluke, na primer u dizajnu ili proizvodnji.

Strategija koja ide dalje od tehnologije

Međutim, najzanimljiviji deo projekta nije samo razvoj tehnologije.

Bezos i njegov partner Vikram Bajaj planiraju da izgrade investicioni model nalik Berkshire Hathaway, koji će ulagati u kompanije koje će AI tek transformisati, piše tportal.hr

Plan uključuje:

  • ulaganje desetina milijardi dolara
  • kupovinu udela u industrijskim firmama
  • slanje sopstvenih inženjera u te kompanije

Ovi tzv. „forward deployed engineers“ imali bi zadatak da unaprede poslovanje iznutra, ali i da generišu podatke za treniranje AI sistema.

Drugim rečima, cilj nije samo razvoj veštačke inteligencije – već i uticaj na industrije koje će ona promeniti.

Velika borba za talente

Ovaj potez dolazi u trenutku kada AI industriju potresa borba za stručnjake.

Kompanije nude sve veće plate i uslove kako bi privukle ključne ljude, a posebno je pogođena Maskova kompanija xAI, iz koje su već otišli brojni osnivači i inženjeri.

Najveći izazov: stvarni svet

I pored ogromnih ulaganja, industrija i dalje ima veliki problem – nedostatak kvalitetnih podataka iz stvarnog sveta.

Za razliku od teksta i koda, fizički procesi su teže merljivi i složeniji za modeliranje. Dok konkurencija koristi simulacije i video podatke, Prometheus pokušava da dođe do stvarnih industrijskih podataka – i to direktno kroz vlasništvo u kompanijama.

Prema dostupnim informacijama, projekat već pregovara sa velikim investicionim fondovima, uključujući partnere iz Singapur i zemalja Zaliva.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,52 101,82 102,13
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,15 70,36 70,57
GBP GBP 134,14 134,54 134,94
CHF CHF 126,8 127,18 127,56

