Izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX veliki je optimista kada je u pitanju veštačka inteligencija. Ne smatra da bi ljudi trebalo da se opterećuju stvaranjem ušteđevine za daleku budućnost, što je suprotno savetima mnogih finansijskih stručnjaka.



- Ne brinite o ostavljanju novca sa strane za penziju za 10 ili 20 godina. To neće biti važno - izjavio je Musk u podkastu „Moonshots with Peter Diamandis“.



Ovakav njegov kontroverzni stav proizlazi iz vizije sveta transformisanog brzim napretkom veštačke inteligencije, robotike i energetike. Mask očekuje da će veštačka inteligencija do 2030. godine nadmašiti inteligenciju svih ljudi zajedno. Takođe veruje da će na Zemlji biti više humanoidnih robota nego ljudi. Uveren je da će veštačka inteligencija zameniti ljude u tradicionalnim poslovima, pre svega u kancelarijskim i intelektualnim zanimanjima.



- Sve osim fizičkog oblikovanja atoma veštačka inteligencija verovatno već sada može da radi - polovinu ili više od polovine poslova. Toliki napredak mogao bi dovesti do tolikog povećanja produktivnosti da će nadmašiti ono što ljudi uopšte mogu da zamisle kao izobilje - ocenio je Mask.



Prema njegovim rečima, umesto univerzalnog dohotka, svi će imati svojevrsni univerzalni dohodak tipa „možeš imati šta god poželiš“. U tom kontekstu smatra da plata, štednja i životni standard više neće imati isti smisao kao danas.



Istakao je da bi zahvaljujući veštačkoj inteligenciji u narednih pet godina ljudi bez ušteđevine mogli imati zdravstvenu negu bolju od one koja je trenutno dostupna. Takođe smatra da bi mogla nestati ograničenja u dostupnosti robe, usluga i obrazovanja.



Maskovi stavovi nadovezuju se na njegove ranije procene da će se veštačka inteligencija i humanoidni roboti u narednih 10 do 20 godina koristiti za obavljanje većine poslova, zbog čega veruje da bi novac mogao postati nebitan.



Rad bi u takvim okolnostima, kako kaže, postao stvar ličnog izbora i slobodnog vremena, slično današnjem bavljenju sportom ili igranju video-igara. Drugim rečima, rad više ne bi bio egzistencijalna potreba.



- Ako želite da radite, to je isto kao kada možete da odete u prodavnicu i jednostavno kupite povrće ili da ga uzgajate u sopstvenoj bašti. Mnogo je teže uzgajati povrće u sopstvenoj bašti, ali neki ljudi to i dalje rade jer u tome uživaju - rekao je Musk na Američko-saudijskom investicionom forumu.



Ipak, svestan je i potencijalno negativnih posledica društva u kojem ljudi ne moraju da zarađuju za život. Kako je upozorio, takva realnost mogla bi dovesti do duboke krize smisla, prenosi poslovni portal Fortune.



