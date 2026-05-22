Avio-kompanije otkazuju letove i najavljuju povećanje cena zbog cene kerozina, cena benzina je porasla, pa je potrebno izračunati isplativost iznajmljivanja automobila, a hrana je poskupela.

Sve zbog ratova i krize u Ormuskom moreuzu, samo nekoliko meseci pre Svetskog prvenstva u fudbalu u SAD.

Najveći događaj za domaćine

Šetajući ulicama Kanzas Sitija, Hjustona, Majamija i Njujorka, teško je ne primetiti da se Mundijal približava. Džambo posteri su svuda, ispred barova su znakovi, a prodavnice izbacuju robu sa tematikom turnira.

Ali za hotelijere koji proveravaju svoje sisteme za rezervacije, buka je više kao šapat. Industrijska organizacija kaže da većina hotela u gradovima domaćinima Svetskog prvenstva ima manje rezervacija nego obično u ovo doba prošle godine, a oni koji su razgovarali sa BBC-jem rekli su da su do sada razočarani.

"Bili smo uvereni da će Svetsko prvenstvo biti velika stvar, ljudi o tome pričaju godinama. Dakle, kada smo pogledali naš kalendar i videli da još uvek nismo rasprodali karte za turnir u februaru, martu i aprilu - i nismo samo mi u Hjustonu, to je svuda - samo smo sedeli tamo, stvarno zbunjeni", rekla je rekla je Didre Matis, vlasnica butik hotela Vanderstej u Hjustonu, Teksas za BBC.

Vanderstej je udaljen milju hoda od navijačke zone u Hjustonu i kratku vožnju od stadiona gde će se igrati utakmice. Trenutno je popunjenost tokom turnira 45 odsto, rekla je Matis za BBC, u poređenju sa 70 procenata u isto vreme prošle godine.

Matis je za to okrivila "političku klimu" tokom drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, posebno imigracione racije agenata Službe za imigraciju i carine (ICE) u gradovima širom zemlje, piše Poslovni dnevnik.

Takođe je ukazala na rastuće troškove života nakon američko-izraelskog rata u Iranu, kao i na "fenomenalno" visoke cene karata za utakmice Svetskog prvenstva.

Čak je i Tramp, vatreni pristalica Svetskog prvenstva i predsednik FIFA Đani Infantino, rekao da "ni on ne bi platio" kada su ga pitali o cenama.

Ulaznice za finale na stadionu MetLajf u Nju Džerziju zvanično su se nudile po ceni do 32.970 dolara, dok su se ulaznice u preprodaji prodavale za više od dva miliona dolara.

"Dakle, mislim da je to gomila stvari u jednoj. Trenutno jednostavno nemamo sreće i nadam se da će se u naredne četiri nedelje stvari okrenuti na bolje", navela je ona.

Matis je pozvala FIFU da snizi cene ulaznica, a vladu SAD da ubrza zahteve za vize za navijače koji se nadaju da će prisustvovati spektaklu. Jer će to definitivno biti spektakl.

Američko udruženje hotela i smeštaja (AHLA), koje predstavlja desetine hiljada klijenata, od velikih hotelskih lanaca do nezavisnih pansiona, otkrilo je da osam od 10 hotela u gradovima domaćinima beleži manju potražnju nego što se očekivalo i reklo je da turnir nije rezultirao velikim brojem rezervacija.

U anketi AHLA, mnogi su opisali turnir kao "ne-događaj", dok je većina rekla da su rezervacije bile ispod nivoa koji se viđaju tokom tipičnog leta.

Predsednica i izvršna direktorka AHLA, Rozana Majeta, rekla je za BBC da je rat u Iranu delimično krivac. Ali je rekla da neki navijači možda jednostavno čekaju da njihov tim otvori Svetsko prvenstvo pre nego što rezervišu smeštaj.

Airbnb je, nasuprot tome, rekao da će Svetsko prvenstvo biti "najveći događaj ugošćavanja" u istoriji.

Platforma je otišla korak dalje. Ona privlači nove domaćine u gradove domaćine gde će se igre igrati. Dobijaju 750 dolara za svaki novi smeštaj koji ugosti novog gosta do 31. jula ove godine, plus, naravno, sve što zarade od ugošćavanja gostiju.

Ali izgleda da im čak ni sjajna promotivna ponuda nije pomogla. Kako izveštava Independent, hiljade domaćina koji koriste Airbnb očekivale su veći profit tokom Svetskog prvenstva, ali izgleda da i dalje čekaju goste jer kombinacija visokih troškova putovanja, cena karata i restriktivne granične politike smanjuje potražnju. Hemiš Hazbend, iz Tartan Armi Klubova, škotske navijačke grupe, potrošiće čak 10.000 funti putujući u SAD kako bi pratio napredak Škotske na turniru.

Rekao je da Škoti ne učestvuju često na Svetskom prvenstvu, što znači da će mnogi navijači putovati, uprkos zabrinutosti zbog troškova, među kojima su najvažnije "bezobrazno visoke cene karata koje je FIFA nametnula navijačima".

"Više nema pravednosti u fudbalu, ali 1.000 dolara za karte za utakmicu Škotska protiv Haitija - to je skandalozno", rekao je za BBC.

Hazbend je primetio da u Meksiku meštani sa prosečnim platama ne bi mogli da priušte karte za gledanje utakmica i pohvalio je napore Kanade da obuzda vrtoglavo rastuće troškove preprodaje karata. Stiven Dženkins, koji upravlja hotelom Fontejn u Kanzas Sitiju, Misuri, rekao je za Bi-Bi-Si da je hotel u "veoma sličnoj situaciji" u pogledu rezervacija kao prošle godine u ovom trenutku.

"Ne vidimo povećanje koje smo očekivali", rekao je Dženkins.

Očekivao je bum zbog "jedinstvenog iskustva" turnira u gradu, ali za sada je razočaran. Ali Dženkins je rekao za Bi-Bi-Si da je video mali porast rezervacija kada je objavljen raspored utakmica i da očekuje "mnogo veći porast kako se utakmice budu približavale".

Tokom Svetskog prvenstva, Fontejn će biti domaćin "Kulinarskog kupa" gde će gosti moći da jedu jela rustičnog stila koja odgovaraju timovima koji igraju u Kanzas Sitiju.

FIFA: Potražnja je bez presedana

Ali, s obzirom na to da će Argentina igrati u gradu sledećeg meseca, Dženkins je rekao da fudbalska superzvezda Lionel Mesi nije baš toliko atraktivan kao pop diva Tejlor Svift, čija turneja "Eras" dolazi u grad 2023. godine. Iako to nije "fer poređenje", Sviftov dolazak je bio "događaj rasprodatih karata za ceo grad", rekao je Dženkins.

Manuel Dajzen, generalni direktor hotela Interkontinental Bakhed Atlanta, takođe je rekao za BBC da je "broj upita i rezervacija manji nego obično".

"Nije baš ono čemu smo se nadali", dodao je on.

Ali Dajzen je rekao da je video "neverovatan entuzijazam" za turnir i da i dalje očekuje da će navijači požuriti da uhvate ponude u poslednjem trenutku. Hotel vidi Svetsko prvenstvo kao ključni deo svog leta, sa planovima da prikazuje utakmice i organizuje događaje sa fudbalskom tematikom za putnike i lokalne navijače tokom celog turnira. FIFA, naravno, ima malo drugačiji pogled na situaciju. Rečeno je da je potražnja za turnirom bila "neviđena" i da je prodato više od pet miliona karata.

"Uzbuđenje zbog najvećeg sportskog događaja na planeti nastavlja da raste", rekao je portparol za BBC.

Portparol se takođe osvrnuo na tvrdnje da su karte precenjene, dodajući da su neke prodavane za samo 60 dolara, dok su skuplje karte bile cene određene kako bi se sprečilo profitiranje od preprodaje karata. Bela kuća je formirala radnu grupu za Svetsko prvenstvo kako bi se osiguralo da turnir protekne glatko.

Kao deo priprema, ukinula je depozit od 15.000 dolara koji je potreban za fudbalske navijače iz 50 zemalja da bi podneli zahtev za vize ako mogu da dokažu da imaju važeće karte za utakmicu.

