Kompanija planira fokus na plug-in hibridne i potpuno električne automobile, a evropsku ponudu činiće krosoveri i terenski SUV modeli sa naglaskom na elektrifikaciju i tehnološku opremu.

Na osnovu trenutne globalne ponude, GWM raspolaže širokim spektrom kompaktnih krosovera i robusnih SUV vozila. Pojedini modeli naglašavaju luksuz i tehnologiju, dok su drugi više usmereni na praktičnost i svakodnevnu upotrebu, piše Autoblog, prenosi B92.

Predsednik kompanije Mu Feng izjavio je da GWM želi da u Evropi izgradi kompletan poslovni ekosistem, koji neće obuhvatati samo prodaju vozila, već i lokalni razvoj, proizvodnju, prodajne i servisne organizacije, kao i saradnju sa mrežom lokalnih dilera.

Trenutna evropska gama pokriva tri glavne kategorije proizvoda. Ora modeli predstavljeni su kao električni kompaktni SUV automobili za svakodnevnu vožnju, dok model Jolion koristi hibridni pogon u segmentu kompaktnih SUV vozila. Najveći model u ponudi je H7, SUV orijentisan ka terenskoj vožnji, koji će biti dostupan u hibridnoj i plug-in hibridnoj verziji.

Sledeća stanica: SAD

Iako kompanija već širi prisustvo u Evropi sa ciljem da postane masovni proizvođač na ovom tržištu, GWM i dalje planira ulazak na američko tržište. Šef međunarodnog sektora kompanije Parker Ši izjavio je tokom ovogodišnjeg Beijing International Automotive Exhibition da je tržište SAD najvažniji cilj za dalji razvoj kompanije. Ambicije GWM-a poklapaju se sa planovima drugih kineskih proizvođača koji žele prisustvo u Severnoj Americi. Kao primer navodi se Geely, koji je na tržište ušao preko brenda Lotus Cars.

Posebnu pažnju privlači GWM Tank serija SUV modela, koja kombinuje velike dimenzije, izražen terenski karakter, elektrifikovane pogonske sisteme i bogatu tehnološku opremu.

