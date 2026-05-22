Međutim, mnogi vozači ne znaju da u praksi bežično punjenje često ne donosi tako besprekornu funkcionalnost.

Najveća prednost je jednostavnost korišćenja. Vozač ne mora da brine o žicama ili vezama, dovoljno je da postavi mobilni telefon na podlogu u centralnoj konzoli i punjenje se automatski aktivira.

Moderni sistemi već podržavaju snagu od oko 15 W, a neka novija rešenja koriste i magnetno pričvršćivanje koje pomaže da telefon ostane u ispravnom položaju. Punjenje je sporije nego kod klasičnog kabla Iako bežično punjenje deluje moderno, u praksi je sporije od klasične USB C veze.

Tokom kratkih gradskih putovanja, baterija mobilnog telefona se često puni samo za nekoliko procenata. Problem je što tokom vožnje pametni telefon istovremeno koristi navigaciju, Blutut mobilne podatke ili strimovanje muzike, pa je potrošnja energije velika.

Tačan položaj telefona na površini takođe ima veliki uticaj. Dovoljan je samo mali pokret u krivini ili preko neravnine i punjenje može značajno usporiti ili potpuno zaustaviti. Deblje maske dodatno smanjuju efikasnost punjenja, a u nekim slučajevima mogu ga potpuno prekinuti. Najveći nedostatak bežičnog punjenja je stvaranje toplote.

Tehnologija radi na principu elektromagnetne indukcije, pri čemu se deo energije prirodno pretvara u toplotu. Efikasnost bežičnog punjenja je otprilike između 70 i 80 procenata, tako da se deo energije jednostavno gubi. U praksi to znači da se telefon može brzo pregrejati dok koristi navigaciju i strimovanje muzike.

Posebno leti, kada unutrašnjost automobila zagreva sunce, pametni telefon može smanjiti snagu ili potpuno prestati sa punjenjem. Visoke temperature takođe negativno utiču na samu bateriju pametnog telefona, jer dugotrajno pregrevanje ubrzava hemijsko starenje ćelija i skraćuje njihov vek trajanja.

Proizvođači automobila već testiraju nova rešenja. Proizvođači automobila su svesni ovih problema i postepeno smišljaju poboljšanja, piše Jutarnji.hr/Autoklub

Neki noviji modeli već koriste aktivno hlađene podloge za punjenje sa ventilatorom koji pomaže u odvođenju toplote sa pametnog telefona. Takva rešenja se pojavljuju uglavnom u skupljim modelima i električnim automobilima.

Zanimljivo je da upravo vlasnici električnih automobila najviše kritikuju fabričke bežične punjače, jer mnoge podloge ne mogu dovoljno da ohlade telefon ili da ga čvrsto drže na mestu, piše Autobild. Stoga nije neuobičajeno da vozači kupuju dodatne magnetne držače za ventilaciju, a originalnu podlogu koriste samo kao prostor za odlaganje.

