Tokom poslednje tri godine broj zaposlenih u kineskim firmama u Srbiji povećan je za 45 odsto. Kineski kapital prisutan je u gotovo svim ključnim industrijskim granama u Srbiji, od rudarstva i metalurgije, preko automobilske industrije i elektronike, do građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i proizvodnje građevinskih materijala.

Najveći deo kineskih ulaganja koncentrisan je u sektorima rudarstva i energetike, pre svega kroz poslovanje kompanija Ziđin majning i Ziđin koper (Copper) u Boru. Ziđin majning je investirao oko 2,2 milijarde evra i zapošljava više od 1.360 radnika, dok je Ziđin koper uložio dodatnih 2,7 milijardi evra i ima više od 5.800 zaposlenih.

Ove investicije predstavljaju najveća pojedinačna kineska ulaganja u Srbiji i značajno su uticale na razvoj rudarskog sektora i povećanje izvoza bakra. Važno mesto među kineskim investicijama zauzima i kompanija HBIS (HBIS Group Serbia Iron & Steel), koja upravlja železarom u Smederevu.

Ova kompanija investirala je oko 466 miliona evra i zapošljava gotovo 4.700 radnika, čime ostaje jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u zemlji. Poslovanje HBIS-a ima veliki značaj za srpski izvoz i očuvanje metalurške proizvodnje.

Automobilski sektor predstavlja jednu od najzastupljenijih oblasti kineskih ulaganja u Srbiji. Među najvećim investitorima izdvaja se kompanija Mint (Minth Automotive Europe), koji je uložila oko 546 miliona evra u pogone u Loznici i Šapcu, uz više od 4.000 zaposlenih.

Značajne investicije ostvarile su i kompanije Jangfenf (Yanfeng Automotive Interior Systems), Mei Ta (Mei Ta Europe) i Lianbo (Lianbo Precision Technology) koje proizvode delove i komponente za automobilsku industriju namenjene evropskom tržištu. Veliku pažnju privukla je i investicija kompanije Linglong (Linglong International Europe) u Zrenjaninu.

Fabrika guma vredna oko 800 miliona evra zapošljava više od 2.570 radnika i predstavlja jednu od najvećih grinfild investicija u Srbiji poslednjih godina.

Projekat je značajno promenio industrijsku strukturu Zrenjanina i Banata, a proizvodnja je prvenstveno usmerena ka izvozu.

Kineske kompanije prisutne su i u sektoru elektronske i bele tehnike. Među njima se izdvaja Hisense Srbija, koja kroz proizvodne i distributivne kapacitete učestvuje u razvoju domaće elektronske industrije. Pored toga, kineske firme ulažu i u proizvodnju električnih komponenti, kablova i industrijske opreme namenjene izvozu.

Kineski kapital u Srbiji prisutan je i u finansijskom sektoru, informacionim tehnologijama, trgovini, hotelijerstvu i građevinarstvu. U poslednjih nekoliko godina kineske kompanije učestvuju i u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji, uključujući puteve, mostove i železničku infrastrukturu.

Geografski posmatrano, kineske investicije raspoređene su širom zemlje. Najveća koncentracija ulaganja nalazi se u Boru, Smederevu i Zrenjaninu, ali značajne investicije postoje i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Loznici, Šapcu, Prokuplju i Doljevcu. Kada je reč o zaposlenosti, najveći pojedinačni poslodavac među navedenim kompanijama je Leoni (LEONI Group) sa više od 6.800 zaposlenih u fabrikama u Doljevcu, Prokuplju i Nišu.

Slede Ziđin koper sa više od 5.800 zaposlenih i HBIS sa gotovo 4.700 radnika, a veliki broj zaposlenih imaju i Mint i Linglong. Pregled kineskih investicija pokazuje da Srbija postaje jedno od ključnih odredišta kineskog industrijskog kapitala u regionu jugoistočne Evrope.

Investicije su posebno usmerene na izvozno orijentisanu proizvodnju, razvoj teške industrije i automobilski sektor, uz značajan uticaj na tržište rada i lokalni ekonomski razvoj. Ulaganja u Boru i Smederevu omogućila su nastavak rada velikih industrijskih sistema, dok su nove fabrike u Zrenjaninu, Loznici i drugim gradovima otvorile hiljade novih radnih mesta. Kineske investicije poslednjih godina postale su jedan od najvažnijih izvora stranog kapitala u Srbiji, a njihov značaj dodatno raste kroz saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i industrijske proizvodnje.

