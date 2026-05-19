U jednoglasnoj presudi u ponedeljak, porota Okružnog suda SAD u Ouklandu, u Kaliforniji, zaključila je da je Mask podneo tužbu prekasno. Porota je većala manje od dva sata. Mask je oštro kritikovao presudu, nazvavši je „užasnim presedanom“.

Suđenje se smatra ključnim trenutkom za budućnost kompanije OpenAI i veštačke inteligencije uopšte, kako u pogledu načina na koji bi AI trebalo koristiti, tako i pitanja ko bi trebalo da ima koristi od nje.

Najava žalbe

Musk je najavio žalbu, ponavljajući tvrdnju da su Sem Altman i predsednik OpenAI-ja Greg Brockman posmatrali OpenAI kao sredstvo za ogromno bogaćenje, piše Al Džazira.

„Altman i Brokman su se zaista obogatili krađom jedne humanitarne organizacije. Jedino je pitanje KADA su to uradili!“, napisao je Mask na X. „Stvaranje presedana za pljačku humanitarnih organizacija neverovatno je destruktivno za humanitarno davanje u Americi.“

Sudija Okružnog suda SAD Ivon Gonzales Rodžers, koja je nadgledala suđenje, izjavila je nakon presude da Maska možda čeka težak pravni put, jer je pitanje da li je rok zastarelosti istekao pre podnošenja tužbe zapravo činjenično pitanje.

„Postoji značajna količina dokaza koja podržava zaključak porote, zbog čega sam bila spremna da odmah odbacim slučaj“, rekla je sudija.

Kako je sve počelo

Mask je bio suosnivač OpenAI-ja, kompanije osnovane 2015. godine koja je kasnije razvila Čet GPT (ChatGPT). Nakon što je u ranim godinama uložio 38 miliona dolara, Mask je 2024. optužio izvršnog direktora Sema Altmana i njegovog glavnog saradnika Grega Brokmana da su iza njegovih leđa prešli na model usmeren na profit. Mask je na mreži X napisao da će se žaliti na odluku.

„Nema nikakve sumnje za bilo koga ko detaljno prati slučaj da su se Altman i Brokman zaista obogatili krađom humanitarne organizacije. Jedino pitanje je KADA su to uradili!“

Altman i OpenAI tvrdili su da nikada nije postojalo obećanje da će OpenAI zauvek ostati neprofitna organizacija. Naprotiv, tvrdili su da je Mask to znao i da je podneo tužbu jer nije mogao da ima potpunu kontrolu nad brzo rastućom AI kompanijom.

Suđenje je počelo 27. aprila i bacilo je svetlo na gorak raskol između Maska i Altmana, kao i na same početke OpenAI-ja, danas kompanije procenjene na 852 milijarde dolara i na putu ka jednom od najvećih izlazaka na berzu u istoriji.

Ponavljani napadi

Mask je tražio da odšteta bude usmerena altruističkim projektima humanitarnog ogranka OpenAI-ja, kao i uklanjanje Altmana iz upravnog odbora kompanije. Maskova odluka da prestane da finansira kompaniju doprinela je dubokom raskolu između nekadašnjih saveznika. Mask tvrdi da je reagovao na obmanjujuće ponašanje koje je upravni odbor OpenAI-ja prepoznao kada je 2023. smenio Altmana sa mesta izvršnog direktora, pre nego što je nekoliko dana kasnije vraćen na funkciju.

Presuda je usledila nakon 11 dana svedočenja i rasprava tokom kojih su kredibiliteti Maska i Altmana više puta dovođeni u pitanje.

Samo novac, ništa javni interes

Obe strane optuživale su onu drugu da je više zainteresovana za novac nego za služenje javnom interesu.

U završnoj reči, Maskov advokat Stiven Molo podsetio je porotu da je više svedoka dovelo u pitanje Altmanovu iskrenost ili ga nazvalo lažovom, kao i da Mask tokom suđenja nije dao bezuslovno „da“ kada je upitan da li je potpuno pouzdan.

„Kredibilitet Sema Altmana direktno je u pitanju“, rekao je Molo. „Ako mu ne verujete, oni ne mogu pobediti.“

Mask je optužio OpenAI da nezakonito pokušava da obogati investitore i insajdere na račun neprofitne organizacije, te da nije dovoljno prioritizovao bezbednost AI-ja. Takođe je tvrdio da je Microsoft od početka znao da OpenAI više brine o novcu nego o altruizmu.

OpenAI je uzvratio tvrdnjom da je upravo Mask bio taj koji je video priliku za zaradu, te da je predugo čekao da bi tvrdio da je OpenAI prekršio osnivački sporazum o razvoju sigurne AI u korist čovečanstva.

„Gospodin Mask možda ima Midasov dodir u nekim oblastima, ali ne i u AI-ju“, rekao je u završnoj reči advokat OpenAI-ja Vilijam Savit.

OpenAI se takmiči sa AI kompanijama poput Anthropic i xAI. Jedan direktor Microsofta svedočio je da je kompanija u partnerstvo sa OpenAI-jem uložila više od 100 milijardi dolara.

Maskov xAI sada je deo njegove svemirske i raketne kompanije SpaceX, koja priprema izlazak na berzu koji bi mogao biti veći od OpenAI-jevog.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.