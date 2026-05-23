Pošto kompanija nije mogla da pronađe novog investitora, ovim se završava više od 50 godina postojanja ruskog brenda na nemačkom tržištu, prenosi portal "t-online".

Poslovanje u Bukstehudeu je obustavljeno već nekoliko meseci.

Kompanija je nedavno zapošljavala oko deset ljudi, navodi nemački portal, prenosi Tanjug.

Već krajem 2019. godine, ruski proizvođač je obustavio zvanični izvoz u Evropu jer je EU pooštrila svoje propise o emisiji.

Uvoznik u Bukstehudeu je potom uvezao teranac "nivu" u Nemačku kao sivi uvoz i prodavao ga pod nazivima "lada 4x4" i "lada tajga".

