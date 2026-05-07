Prema nagodbi, fond u Maskovo ime platiće kaznu od 1,5 miliona dolara, bez priznanja krivice, dok milijarder neće morati da nadoknadi navodnu dobit ostvarenu zbog odloženog objavljivanja informacija, prenosi Rojters.

SEC je u tužbi iz januara 2025. godine naveo da je Maskovo 11-dnevno kašnjenje u otkrivanju svog početnog udela od pet odsto u Tviteru krajem marta i početkom aprila 2022. godine omogućilo da kupi akcije vredne više od 500 miliona dolara po veštački niskim cenama, prenosi Tanjug.

Slučaj je deo duže istorije pravnih sporova između Maska i SEC-a, počev od septembra 2018. godine kada ga je regulator optužio za prevaru sa hartijama od vrednosti jer je na Tviteru rekao da je "obezbedio" finansiranje za potencijalno preuzimanje njegove kompanije za električne automobile Tesla (TSLA.O) privatno.

Taj slučaj je rešio plaćanjem građanske kazne od 20 miliona dolara, dozvolivši advokatima Tesle da unapred pregledaju neke objave na Tviteru i odustajući od svoje funkcije predsednika te kompanije.

Komisija za hartije od vrednosti (SEC) tužila je Maska šest dana pre nego što je bivši američki predsednik Džo Bajden napustio Belu kuću, a zamenio ga je Donald Tramp. Trenutni predsednik SEC-a Pol Atkins preusmerava prioritete regulatora u sprovođenju zakona.

