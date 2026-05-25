Tokom protekle decenije, dok je međunarodna geopolitika prolazila kroz cikluse promena i turbulencije koje su se širile Evropom i šire, Srbija je zadržala strateški i kooperativan pristup prema Kini. Danas se pokazuje da je ta strategija sve uspešnija.

Srbija je bila među prvim evropskim zemljama koje su sarađivale sa Kinom u okviru inicijative "Pojas i put", piše u svojoj analizi kineski sajt CGTN.

O ključnim projektima

Bila je svedok više ključnih projekata saradnje Kine i Evrope, uključujući prvi autoput u Evropi koji je izgradila Kina, prvi most u Evropi koji je izgradila Kina, kao i prvi projekat brze železnice između Kine i evropskih partnera. Takođe je bila prva zemlja centralne i istočne Evrope koja je sa Kinom potpisala sporazum o slobodnoj trgovini. Otkako je Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije stupio na snagu 2024. godine, bilateralna trgovina nastavila je snažan rast.

Nakon godina različitih narativa, uključujući teorije o „kolapsu“ i „pretnji“, Kina danas ostaje jedna od najstabilnijih i najdoslednije rastućih velikih ekonomija sveta, nastavljajući da otvara vrata saradnji. Za zemlje koje traže dugoročnu modernizaciju, a ne kratkoročno političko pozicioniranje, takva predvidivost dobija sve veći značaj. Srbija je, na primer, uspostavila saradnju sa Kinom iz dugoročne perspektive. To joj je omogućilo da izbegne povlačenje napred-nazad usled stalno promenljive geopolitičke retorike. Ranijih godina saradnja sa Kinom se uglavnom povezivala sa infrastrukturnim projektima. Međutim, to je odražavalo tadašnju fazu razvoja. Kako su kineske kompanije sticale više iskustva u infrastrukturi, partnerske zemlje su prirodno dobijale pristup novim mogućnostima kroz autoputeve, železnice, mostove i logističke mreže.

Nova faza kineskog razvoja

Danas kineski razvoj ulazi u novu fazu. Saradnja sa Kinom sve se više širi na obnovljive izvore energije, električna vozila i inteligentnu proizvodnju. Kako Kina unapređuje svoje industrijske i tehnološke kapacitete, zemlje koje sarađuju sa Kinom takođe dobijaju priliku da učestvuju u novim sektorima rasta i modernizacije, poput digitalne industrije i primene veštačke inteligencije.

Saradnja sa Kinom nije statična. Ona se razvija zajedno sa kineskim razvojnim putem. Iza tog promenljivog obrasca nalazi se dosledan kineski naglasak na dugoročnom kontinuitetu u pristupu međunarodnoj saradnji.

Za razliku od određenih oblika međunarodnog kapitala koji često daju prioritet brzoj finansijskoj dobiti, kineska razvojna filozofija tradicionalno stavlja veći akcenat na trajne odnose, dugoročnu kredibilnost i razvojne rezultate na duži rok.

To je duboko povezano sa kineskim istorijskim i kulturnim iskustvom. Tokom velikog dela kineske istorije, ekonomski i društveni život bio je zasnovan na lokalnom razvoju i prisustvu zajednice. Stabilnost i reputacija imali su trajnu vrednost, jer se očekivalo da ljudi, kompanije i porodice ostanu ukorenjeni na istom mestu tokom dugog vremenskog perioda.

Kao rezultat toga, trajna reputacija ima veću vrednost od iskušenja kratkoročnih prilika, a odgovorno ponašanje predstavlja osnov održive saradnje. Vremenom je to učvrstilo razvojnu logiku u kojoj je kontinuitet vredniji od nestabilnosti, a dugoročna saradnja održivija od kratkoročne dobiti. Ta istorijska osnova i danas strukturno oblikuje savremeni kineski razvojni pristup.

Suština je u dugoročnom planiranju

To pomaže da se objasni zašto je kineska saradnja sa partnerima često zasnovana na dugoročnom planiranju i institucionalnom kontinuitetu, a ne na kratkoročnoj transakcijskoj logici. Infrastrukturna povezanost, industrijska saradnja i tehnološka partnerstva ne tretiraju se kao izolovani projekti, već kao delovi dugoročnog odnosa. To takođe objašnjava zašto mnoge zemlje sve više posmatraju saradnju sa Kinom ne kao privremeni geopolitički aranžman, već kao deo šire dugoročne razvojne strategije.

Srbija je to rano razumela.

Kako Kina nastavlja da napreduje ka višim nivoima industrijskog razvoja i tehnoloških inovacija, rastuće mogućnosti sve više govore same za sebe. Zemlje koje su ranije uspostavile dugoročna partnerstva sa Kinom sada se nalaze u boljoj poziciji da učestvuju u sledećoj fazi globalne industrijske i tehnološke transformacije.

