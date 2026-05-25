Neki ljudi su počeli da biraju jeftinije opcije, dok su drugi odlučili da češće jedu kod kuće. Tokom decenija, nikada nije bilo perioda u kojem su potrošači istovremeno pogođeni i visokim cenama i teškom ekonomskom situacijom. Čak su i neki građani sa višim primanjima postali oprezniji kada je reč o trošenju zbog rasta troškova, nepredvidivog tržišta rada i šire ekonomske neizvesnosti.

„Podaci iz anketa pokazuju da je troje od deset Amerikanaca smanjilo potrošnju u maloprodajnim objektima i da ređe jede u restoranima nego pre godinu dana“, navodi se u izveštaju kompanije S&P Global Data iz marta, piše Rojters, prenosi Jahu fajnens.

Nema novca za odlazak u restorane

Cene su odigrale veliku ulogu u tome što Amerikanci sve manje posećuju restorane.

„Potrošačke cene hrane van kuće porasle su za 39,3 odsto od januara 2019. do januara 2026. godine. Poređenja radi, indeks je u prethodnih sedam godina, od januara 2012. do januara 2019, porastao za 19,2%“, navodi se u još jednom izveštaju kompanije S&P Global Data.

Ipak, gotovo polovina američkih ugostitelja zabeležila je rast prodaje.

„Četrdeset šest odsto restoranskih operatera prijavilo je manji promet gostiju u martu, u poređenju sa 30 odsto u februaru“, pokazuje mesečno istraživanje Nacionalnog udruženja restorana.

A uz to, rastu i cene

Rast cena izvršio je pritisak na posećenost restorana.

„Ove više cene dovele su do pada broja gostiju u američkim restoranima dve godine zaredom, a za 2026. predviđa se samo skroman rast“, rekao je za S&P Global Rič Šenk, viši potpredsednik za inovacije u kompaniji Tehnomik. „Rast je zaista veliki izazov, a potrošači definitivno menjaju svoje navike.“

Takvo okruženje primoralo je pojedine restoranske lance da zatvore svoje lokale, a sada je još jedan popularni meksički lanac, Guzman y Gomez Mexican Kitchen, zatvorio sve svoje restorane u SAD. Ovaj lanac nudio je ono što je nazivao „čistom“ verzijom meksičke hrane.

Kada posetite sajt kompanije "Guzman y Gomez Mexican Kitchen" (GYG), dočekuje vas jednostavna poruka: „Svi GYG restorani u SAD trajno su zatvoreni.“ Na stranici piše da su sve američke lokacije zatvorene 22. maja i zahvaljuje se kupcima na podršci.

Kompanija je osnovana u Australiji

Kompanija, osnovana u Australiji, nudila je ono što je opisivala kao „čistu“ meksičku hranu. Na njenom australijskom sajtu navodi se da proizvodi ne sadrže dodatne konzervanse, veštačke ukuse, dodatne boje niti neprihvatljive aditive.

Osnivači kompanije, Stiven Marks i Robert Hazan, rođeni su u Njujorku, pa su otvaranje prvog restorana u SAD 2020. godine doživeli kao povratak kući.

„Obojica smo odrasli u Njujorku i oduvek nam je bio san da vratimo brend u SAD“, rekao je Marks za Biznis njuz Australija. „Godinama smo tražili lokacije širom Amerike i bili smo veoma izbirljivi jer smo znali da prvi restoran u SAD mora da bude poseban.“

Kompanija je odlučila da razvoj brenda u Americi započne u oblasti Čikaga.

Njeni osnivači, koji su u trenutku otvaranja prvog američkog restorana upravljali sa 135 lokala Guzman y Gomez u Australiji, imali su velike planove za američko tržište.

„Planiramo da otvorimo stotine, ako ne i hiljade GYG lokacija širom SAD“, rekli su tada australijskom poslovnom magazinu.

Taj san je sada završen, barem za sada, zatvaranjem svih restorana u SAD.

Guzman y Gomez Mexican Kitchen, javna kompanija listirana na australijskoj berzi, američku ekspanziju smatrala je ključnim delom svog poslovnog plana.

„Američki biznis imao je veoma male izglede za uspeh, a gubici tog poslovanja opterećivali su zaradu cele grupe, tako da je raniji izlazak sa tržišta nego što se očekivalo zapravo pozitivan potez“, rekao je za Reuters analitičar RBC Capital Marketsa, Majkl Toner.

Gašenje poslovanja u SAD bilo je iznenađenje jer je kompanija nedavno ponovila planove za širenje na američkom tržištu.

„Ova odluka predstavlja nagli zaokret u odnosu na uveravanja kompanije još iz februara da će ostati na tržištu od 350 miliona ljudi, gde konkurentski Čipotle (Chipotle) ima oko 4.000 restorana. GYG je planirao postepeno širenje počev od Čikaga, dok je u Australiji želeo da dostigne broj restorana koji ima McDonald's“, navodi Reuters.

Pojedini analitičari smatrali su da plan širenja u SAD nije bio dobra ideja.

Guzman y Gomez objavio je vest o zatvaranju i na svom Instagram profilu.

„Svakom gostu koji je prošao kroz naša vrata - izabrali ste nas i to nikada nismo uzimali zdravo za gotovo. Našem timu - hvala vam. Vaša strast i posvećenost izgradili su nešto posebno“, navodi se u objavi. „Ako ikada budete u Australiji, Singapuru ili Japanu, pronađite nas — vaša omiljena jela će vas čekati. Hvala ti, Čikago!“

Kompanija je upravljala sa osam restorana u SAD, svi su bili u oblasti Čikaga.

Marks je prethodna tri meseca proveo u SAD pokušavajući da poveća prodaju brenda. Razloge zatvaranja objasnio je u saopštenju za Australijsku berzu.

„Oduvek sam bio siguran u kvalitet i posebnost naše hrane i iskustva koje pružamo gostima, ali to se nije pretvaralo u rast prodaje. Nakon što sam poslednja tri meseca proveo u SAD, shvatio sam da će za uspeh biti potrebno znatno više vremena i kapitala nego što smo očekivali“, rekao je on.

