Kako je objavila Opštinska uprava Svilajnac, kompleks će biti građen na katastarskoj parceli 2422/60 KO Svilajnac, a nosilac projekta je kompanija Fortis Technical Textiles iz Svilajnca, piše Ekapija.

U postupku procene uticaja utvrđeno je da je studija izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti predviđena je obaveza investitora da tokom izgradnje i rada postrojenja sprovodi mere zaštite životne sredine, uključujući mere za sprečavanje udesa i uklanjanje posledica eventualnih akcidenata, kao i monitoring uticaja projekta na životnu sredinu.

Kako je eKapija već pisala, investitor Fortis Technical Textiles doo planira faznu izgradnju proizvodno-administrativnog kompleksa na parceli površine oko 2,17 hektara. Projekat obuhvata ukupno osam objekata, među kojima su proizvodni pogon, administrativna zgrada, magacini, radionica i tehnički blok.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina planiranih objekata iznosi oko 10.570 m², a realizacija je predviđena kroz više faza.

Po završetku svih faza, fabrika bi trebalo da dostigne godišnji kapacitet od oko 2,85 miliona kvadratnih metara geotekstila i 12,25 miliona kvadratnih metara građevinskih mreža sa polimernim premazom. U prvoj fazi planirano je dostizanje 50% ukupnog kapaciteta.

Proizvodni program obuhvata geotekstile visoke čvrstoće, geomreže, geokompozite i specijalne armirane tkanine, koje se koriste u građevinarstvu i infrastrukturnim projektima.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izradila je ECOlogica Urbo doo dok je idejno rešenje uradio Studio Structura doo.

