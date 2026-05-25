"Srbija će to umeti da poštuje i pamti" - potpisani su istorijski sporazumi sa Kinom

"Posebnu pažnju posvetili smo novim investicijama, infrastrukturnim projektima, razvoju industrije, energetike, modernih tehnologija, veštačke inteligencije, digitalnog sektora", poručio je Aleksandar Vučić.

Autor:  Stanko Stamenković
25.05.2026.14:15
- Nastavljajući put koji smo zacrtali potpisivanjem Zajedničke izjave o produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i zajedničke budućnosti u novoj eri u Beogradu pre dve godine, danas smo otvorili nova poglavlja saradnje u oblastima ekonomije, nauke, inovacija, obrazovanja i zajedničkog razvoja inicijative "Pojas i put". Potpisivanjem brojnih sporazuma dodatno smo učvrstili temelje partnerstva koje donosi konkretne rezultate za građane Srbije i menja lice naše zemlje.

Posebnu pažnju posvetili smo novim investicijama, infrastrukturnim projektima, razvoju industrije, energetike, modernih tehnologija, veštačke inteligencije, digitalnog sektora i dodatnom jačanju trgovinske saradnje između naših zemalja.

Za Srbiju, potpisivanje današnjih sporazuma predstavljaju mnogo više od diplomatije. Oni su potvrda iskrenog prijateljstva, uzajamnog poštovanja i poverenja koje smo godinama gradili i čuvali. Srbija nikada neće zaboraviti poštovanje koje nam je predsednik Si Đinping ukazao, niti sve ono što je učinio za naš narod.

Srbija će to umeti da poštuje i pamti - napisao je Vučić na Instagramu.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,78 101,08 101,38
CAD CAD 73,07 73,29 73,51
AUD AUD 71,96 72,18 72,4
GBP GBP 135,32 135,72 136,13
CHF CHF 128,15 128,53 128,92

