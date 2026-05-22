Ruska kompanija Aquarius predstavila je svoj novi pametni telefon AQfone NS D21, koji opisuje kao idealan biznis uređaj sa 5G podrškom. Primarna namena ovog modela jasno se vidi po izboru operativnih sistema, jer je klasični Android potpuno uklonjen.

Umesto njega, kupci mogu da biraju između tri platforme - Aurora (sistem zasnovan na Sailfish OS), RED OS M (verzija AOSP-a bez Google servisa) i AQOS (sopstveni sistem kompanije zasnovan na Linux jezgru).

Glavni hardverski adut ovog telefona su mehanički prekidači za privatnost, piše Smartlife.

Prvi prekidač fizički isključuje kamere i mikrofone, dok drugi jednim potezom gasi sve bežične mreže, što onemogućava, kako se tvrdi, bilo kakvo tajno praćenje ili prisluškivanje uređaja.

AQfone NS D21 pokreće Unisoc T820, čipset niže srednje klase, koji na AnTuTu testu ostvaruje oko 730 hiljada poena. Korisnicima će biti dostupne konfiguracije od 8/256 GB i 12/512 GB. Ekran donosi AMOLED panel dijagonale 6,67 inča, rezolucije 2.400×1.080 piksela, dok brzina osvežavanja u zvaničnim specifikacijama nije imenovana.

Ispod haube se krije standardna baterija kapaciteta 5.000 mAh, sa podrškom za brzo punjenje do 33 W. Glavna kamera je optički stabilizovana i na raspolaganje stavlja senzor rezolucije 50 megapiksela i veličine 1/1.57").

Kućište telefona ima metalni ram koji povećava izdržljivost, a sam uređaj poseduje i IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Među ostalim funkcijama izdvajaju se brzi USB 3.1 port sa opcijom povezivanja na eksterne monitore, što omogućava da se telefon koristi kao mini-računar. Tu su i skener otiska prsta i podrška za NFC.

Cena za AQfone NS D21 još uvek nije objavljena. Ipak, malo je verovatno da će se ovaj pametni telefon ikada naći u slobodnoj prodaji, pošto kompanija Aquarius svoje uređaje pozicionira isključivo za biznis korisnike i javni sektor.

