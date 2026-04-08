Ovde ne dolazite samo da biste prespavali, već da biste usporili, udahnuli i zaista se odmorili. U vremenu kada su putovanja sve skuplja, a pravi odmor deluje kao luksuz, postoje mesta u Srbiji koja i dalje nude ono najvažnije - mir, lekovitu prirodu i pristupačne cene.

Upravo takvo mesto, skriveno među planinama i rekom, sve češće postaje izbor onih koji žele da pobegnu od svakodnevice, piše B92.

Ovčar Banja - spoj prirode, zdravlja i duhovnog mira

Smeštena u srcu Ovčarsko-kablarske klisure, ova banja važi za jedno od najlepših mesta zapadne Srbije. Okružena planinama, rekom Zapadnom Moravom i brojnim manastirima, pruža jedinstven osećaj mira koji je danas sve ređi. Upravo zbog toga mnogi je nazivaju pravim skrivenim draguljem. Posebnu vrednost daju joj termalne vode temperature oko 38 stepeni, koje su poznate po blagotvornom dejstvu na reumu, kožne probleme i oporavak organizma.

Smeštaj od 20 evra - i dalje pristupačno za sve

Jedan od glavnih razloga zbog kojih interesovanje ne opada jesu cene.

U Ovčar Banji i dalje možete pronaći smeštaj po izuzetno povoljnim cenama:

najjeftiniji apartmani već od oko 10 evra po noći

privatni smeštaj za jednu osobu od 1.500 do 1.750 dinara

za dve osobe oko 3.000 dinara

dvokrevetne sobe u gostionicama oko 25 evra

Prosečna cena smeštaja najčešće se kreće između 20 i 40 evra po noći, što ovu destinaciju čini idealnom za kraći odmor ili vikend beg.

Naravno, tokom praznika i vikenda cene mogu rasti, pa bolje opremljeni apartmani dostižu i do 5.000-7.000 dinara.

Gde odsedaju oni koji zakasne

Zbog velike potražnje, smeštaj u samoj banji se brzo popunjava.

Zato mnogi biraju okolna mesta:

u Lučanima apartmani oko 35 evra

u Čačku od 22 do 42 evra, u zavisnosti od opremljenosti

Ova opcija je česta, jer su udaljenosti male, a priroda dostupna za svega nekoliko minuta vožnje.

Razlog zbog kog se ljudi vraćaju iznova

Nije u pitanju samo cena.

Ovčar Banja nudi nešto što je danas retkost - kombinaciju prirode, zdravlja i duhovnog iskustva. U blizini se nalazi više manastira poznatih kao "Srpska Sveta gora", što ovom mestu daje posebnu energiju.

Posetioci često ističu da se ovde ne dolazi samo zbog odmora, već zbog osećaja koji nosite sa sobom kada se vratite kući.

Ako tražite destinaciju koja neće isprazniti novčanik, ali hoće napuniti energijom - Ovčar Banja je izbor koji sve više ljudi prepoznaje. I jednom kada je posetite, postaje jasno zašto joj se stalno vraćaju.

