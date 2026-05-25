Na pojedinim stovarištima imaju pune ruke posla ovih dana. Kako kažu, svi koji koriste ovaj energent u velikom broju zovu i poručuju pelet.

Prema njihovim tvrdnjama, cena je sada za 10.000 do 12.000 dinara povoljnija u odnosu na period od pre nekoliko meseci.

Na jednom stovarištu kažu da se cena za tonu sada kreće od 36.700 do 44.000 dinara i da u poslednje tri nedelje vlada velika navala onih koji bi sada da se pripreme za zimu.

Kako kažu, jednu nedelju su morali da „pretvore“ u radnu kako bi uspeli da isporuče potrebne količine.

Na drugom stovarištu kažu da je tona peleta 38.000 dnara i da ga ima dovoljno.

Tako kažu i predstavnici trećeg stovarišta.

"Peleta ima, građani zovu i poručuju, jer koriste povoljniju cenu", navode oni, dodajući da je interesovanje da se nabavi na vreme sada veće.

Tona peleta kretala se u jeku sezone i do 48.000 dinara na stovarištima na kojima ga je uopšte i bilo.

I u firmi "Bio enerdži point" kažu za Forbes Srbija, da je situacija sa nabavkom ove godine bolja nego prošle, i da pelet treba kupovati sada.

"Biće peleta po aktuelnoj ceni ako ne dođe do drastičnog poskupljenja struje ili gasa. Proizvodnja je stabilna, iako ovih dana imamo remont, ali se i on završava. Velika je potražnja", kaže vlasnik Zoran Drakulić.

Peleta nema u drugim zemljama i, kako tvrdi, velika je potražnja iz Italije, Grčke i Severne Makedonije.

"Ipak, odlučili smo da za ta tržišta ne dajemo robu. Minimalno isporučujemo starim kupcima kako bismo garantovali da peleta na našem tržištu ima dovoljno", dodaje Drakulić.

On je ranije u jeku problema sa nestašicom ukazivao da nema opravdanja za tolike cene. I da su trgovci zaradili veliki novac, a proizvođači poslovali "sa nulom" prošle godine.

Građani su pelet nabavljali kasno, što su iskoristili trgovci i dizali cene.

"Treba kupovati van sezone. Verujem da građani mogu proći znatno povoljnije nego u sezoni", dodaje on.

Mladen Stojadinović iz iste kompanije takođe navodi da je situacija bolja nego pre nekoliko meseci što se tiče količina sirovina.

"Veletrgovci su velike količine peleta kupili za stovarišta i pretpostavljam da će peleta biti dovoljno u narednom periodu", kaže Stojadinović.

On je dodao i da još nije izvesna dalja dinamika proizvodnje.

"Sve zavisi od snabdevanja sirovinama. Trenutno ne radimo punim kapacitetom jer nema dovoljno sirovine, ali svakako proizvodimo više nego prethodne godine što je dobro", kaže Stojadinović.

I on potvrđuje da je velika potražnja iz inostranstva, ali da u ovoj kompaniji nastoje da najpre zadovolje potrebe na domaćem tržištu.

"Nude iz inostranstva i veći novac jer je kriza i dosta se sada traži pelet. Konkretno imamo potražnju i na tržištima gde do sada nikad nismo izvozili kao što su Nemačka i Austrija, ali i Italija", dodaje Stojadinović.

Proizvođači peleta nisu mogli da rade punim kapacitetom i proizvode potrebne količine u januaru jer nisu imali dovoljno sirovine.

Kako su objasnili, razlog su bili loši vremenski uslovi koji su onemogućili vađenje drveta iz šume. Situacija je krenula na bolje od februara. Tada su počele da pristižu sirovine.

Zbog nestašice su na stovarištima koja su imali pelet ograničili prodaju na 15 džakova.

Takođe su tada podigli cene na šta se žalio veliki broj građana, koji su na ovaj vid grejanja prešli kao jeftiniji.

