Letnji red vožnje stupio je na snagu na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane. Iz Morskog dobra su saopštili da su spremni za povećan intenzitet saobraćaja i očekivano veći broj putnika i vozila.

Menadžer pomorskog sektora Morskog dobra Aleksandar Crvenko, rekao je da majski praznici i sam početak maja tradicionalno predstavljaju uvod u novu turističku sezonu, prenosi portal RTHN.

"To je prvi pravi pokazatelj intenziteta saobraćaja i interesovanja turista", rekao je Crvenko.

On je naveo da trajektni saobraćaj dočekuje sezonu spreman i u punom kapacitetu.

"Očekujemo dobru sezonu i verujemo da ćemo ispuniti sve zahteve saobraćaja. Kada je u pitanju radna snaga i zaposleni, nadamo se da neće biti potrebe za dodatnom radnom snagom", rekao je Crvenko.

Letnji režim plovidbe donosi i određene izmene u vremenima polazaka, kako bi se odgovorilo na povećani obim saobraćaja tokom letnjih meseci.

Kada je reč o cenama i načinima plaćanja, Morski Dobr za sada nije najavio nikakve promene, dok putnici i dalje kupuju karte na blagajnama, piše RTCG.

"Najvažnije je da sve ide glatko, uz rad i disciplinu, kao što smo navikli. Nadamo se mirnom moru i uspešnoj sezoni", rekao je Crvenko.

Letnji red vožnje na liniji Kamenari-Lepetane važiće do 14. oktobra.

