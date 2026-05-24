Vaka Muerta se poslednjih godina transformiše u jedno od najvažnijih svetskih nalazišta škriljaste nafte i gasa van Sjedinjenih Država, a interesovanje velikih energetskih kompanija dodatno raste, prenosi BiznisInfo.ba, prenosi B92.

Posebnu pažnju izazvala je nova runda licitiranja u kojoj Argentina nudi 15 novih istraživačkih blokova u području Vaca Muerte. Reč je o najvećoj aukciji u ovom bazenu u poslednjoj deceniji.

Analitičari smatraju da će interes investitora biti izuzetno veliki jer energetske kompanije sve više traže stabilnije regije za proizvodnju nafte i gasa, daleko od kriznih zona poput Bliskog istoka.

Vaca Muerta, što u prevodu znači "mrtva krava", često se naziva argentinskim odgovorom na američki Permian basin, jedno od najpoznatijih svetskih nalazišta škriljca.

Ogromne rezerve nafte i gasa

Procenjuje se da Vaca Muerta sadrži oko 16 milijardi barela iskoristive nafte te čak 308 triliona kubnih stopa prirodnog gasa.

Time je ovo nalazište drugo najveće nalazište škriljačkog gasa na svetu i četvrti najveći resurs škriljačke nafte.

Nakon sporijeg razvoja početkom decenije, proizvodnja u Vaca Muerti sada snažno raste. Proizvodnja sirove nafte povećana je za oko 16 odsto u odnosu na prošlu godinu i premašila je 800.000 barela dnevno, piše Oil Price.

Industrija i analitičari očekuju da bi proizvodnja mogla premašiti milion barela dnevno do kraja ove decenije.

Argentina postaje energetska sila

Razvoj Vaca Muerte već je učinio Argentinu četvrtim najvećim proizvođačem nafte u Latinskoj Americi, a očekuje se da će zemlja dodatno ojačati svoju poziciju zahvaljujući novim ulaganjima i infrastrukturnim projektima.

Vlada Argentine poslednjih godina snažno podržava razvoj domaće energetske industrije, posebno projekte koji povećavaju transportne i izvozne kapacitete.

Među kompanijama koje intenzivno ulažu u Vaca Muertu nalazi se i američki energetski gigant Continental Resources, koji je početkom godine kupio udele u četiri nova bloka.

Predsednik kompanije Doug Lawler izjavio je tada da je Vaca Muerta jedno od najperspektivnijih nalazišta škriljca na svijetu.

"Najvažnije nalazište izvan SAD-a"

Analitička kuća Rystad Energy smatra da bi Vaka Muerta mogla postati najvažnije svetsko nalazište škriljačke nafte izvan SAD-a.

Prema njihovim procenama, produktivnost bušotina u ovom argentinskom bazenu već sada nadmašuje neka poznata američka nalazišta poput Permiana, Bakkena i Eagle Forda.

"Argentina međunarodnim kompanijama nudi najbolju priliku za ulazak u Vaca Muertu u poslednjih deset godina", izjavio je Jai Singh iz kompanije Rystad Energy.

Dodao je da se bazen ubrzano razvija, infrastruktura intenzivno gradi, dok su uslovi aukcije prilagođeni kompanijama koje imaju iskustvo u američkoj proizvodnji škriljačke nafte.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.