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Nakon rekordnog rasta usledio veliki potez - Džef Bezos prodaje 15 miliona akcija Amazona

Osnivač Amazona Džef Bezos planira prodaju oko 15 miliona akcija kompanije vrednih približno 4,1 milijardu dolara. Nakon objave, akcije Amazona su pale više od dva odsto.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.08.2026.18:38
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Nakon rekordnog rasta usledio veliki potez - Džef Bezos prodaje 15 miliona akcija Amazona
Foto: Shutterstock
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Osnivač Amazona Džef Bezos podneo je američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC) prijavu o planiranoj prodaji oko 15 miliona akcija kompanije, čija se tržišna vrednost procenjuje na približno 4,1 milijardu dolara, prenosi CNBC.

Prijava je usledila nakon što su akcije Amazona dostigle istorijski maksimum, zahvaljujući kvartalnim rezultatima koji su premašili očekivanja analitičara. Rast vrednosti akcija podigao je tržišnu kapitalizaciju kompanije na više od tri biliona dolara.

Nakon objavljivanja informacije o planiranoj prodaji, akcije Amazona pale su više od dva odsto na početku trgovanja na Volstritu.

Prodaja je deo unapred utvrđenog plana

Iz dokumentacije dostavljene Komisiji za hartije od vrednosti proizlazi da se prodaja sprovodi u skladu sa pravilom 10b5-1, koje omogućava direktorima i velikim akcionarima da unapred definišu plan prodaje akcija kako bi izbegli eventualne optužbe za trgovanje na osnovu povlašćenih informacija.

Plan prodaje usvojen je 14. novembra 2025. godine, dok je prodaja realizovana posredstvom investicione banke Morgan Stenli.

Prema prijavi, Bezos namerava da proda 15 miliona običnih akcija Amazona, čija je ukupna vrednost, prema ceni na zatvaranju berze u ponedeljak, oko 4,07 milijardi dolara.

Reč je o akcijama koje Bezos poseduje još od osnivanja Amazona 1994. godine.

Rekordni rezultati pogurali akcije Amazona

Amazon je prethodnih dana objavio poslovne rezultate za drugo tromesečje koji su bili bolji od očekivanja tržišta.

Posebno se izdvojio rast poslovanja u segmentu računarstva u oblaku, koji je premašio prognoze analitičara i dodatno ojačao poverenje investitora u razvoj kompanije.

Investitori smatraju da velika ulaganja Amazona u veštačku inteligenciju počinju da donose rezultate kroz ubrzano povećanje potražnje za uslugama kompanije.

Od početka godine akcije Amazona porasle su oko 23 odsto, što je više nego dvostruko bolji rezultat u odnosu na indeks S&P 500, koji je u istom periodu zabeležio rast od oko 11 odsto.

Bezos i dalje među najvećim akcionarima

Džef Bezos poslednjih godina redovno prodaje deo svojih akcija Amazona, uglavnom kroz unapred definisane planove trgovanja.

Uprkos tome, i dalje je jedan od najvećih pojedinačnih akcionara kompanije.

U prijavi je navedeno i da je u maju ove godine donirao 220.200 akcija neprofitnim organizacijama. Te organizacije su, prema dostupnim informacijama, mogle da prodaju donirane akcije tokom prethodnih nekoliko meseci.

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Amazon Akcije Džef Bezos

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