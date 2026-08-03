Bitka između Epla i Envidije odavno nije samo nadmetanje dve tehnološke kompanije. Reč je o borbi za tržište koje bi u narednim godinama moglo da vredi više hiljada milijardi dolara, piše Kurir.

Epl je ovog meseca ponovo postao najvrednija kompanija na svetu, pretekavši Envidiju, koja je prethodno oborila istorijske rekorde i postala prva kompanija čija je tržišna vrednost premašila pet biliona dolara.

Dve kompanije, dve potpuno različite strategije

Iako posluju u istoj industriji, Epl i Envidija imaju potpuno različite poslovne modele.

Envidija je postala ključni proizvođač čipova za razvoj veštačke inteligencije. Njeni procesori koriste se u centrima podataka širom sveta i predstavljaju osnovu za rad velikih modela veštačke inteligencije, uključujući i Čet Dži-Pi-Ti i druge generativne sisteme.

Epl, s druge strane, svoju snagu gradi na ogromnom broju korisnika i uređaja. Kompanija najveći deo prihoda i dalje ostvaruje prodajom ajfona, Mek računara i drugih proizvoda, dok veštačku inteligenciju vidi kao tehnologiju koja će dodatno unaprediti postojeći ekosistem.

Ko će biti pobednik ere veštačke inteligencije?

Prema mišljenju analitičara, odgovor zavisi od toga u kojoj se fazi razvoja nalazi tržište veštačke inteligencije.

Dok traje izgradnja infrastrukture i razvoj velikih modela, najveću korist ima Envidija, jer njeni čipovi pokreću najveći deo savremenih sistema veštačke inteligencije.

Međutim, kada veštačka inteligencija postane svakodnevni alat za milijarde ljudi, prednost bi mogla da pređe na kompanije koje tu tehnologiju uspešno integrišu u proizvode koje korisnici već koriste.

Jedan menadžer investicionog fonda ovu razliku opisao je jednostavnom metaforom:

Envidija prodaje motor, a Epl volan kojim se tom snagom upravlja.

Epl se i dalje oslanja na ajfon

Za razliku od konkurenata koji ulažu desetine milijardi dolara u izgradnju novih centara podataka za veštačku inteligenciju, Epl i dalje najveći deo prihoda ostvaruje prodajom ajfona.

Poslednji finansijski rezultati pokazali su da je prihod od prodaje ajfona porastao za 22 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su ukupni prihodi kompanije povećani za 16 odsto.

To pokazuje da investitori i dalje imaju poverenja u poslovni model Epla, iako kompanija još nije predstavila veliko rešenje iz oblasti veštačke inteligencije koje bi moglo značajno da promeni tržište.

Zašto Epl ulaže manje u razvoj veštačke inteligencije?

Epl pokušava da izbegne ogromne troškove razvoja sopstvenih velikih modela veštačke inteligencije.

Umesto toga, kompanija planira da na svojim uređajima koristi najbolje modele partnera, poput Gugla, dok će se fokusirati na korisničko iskustvo.

Takav pristup omogućava manje troškove razvoja, ali istovremeno otvara pitanje koliko će Epl dugoročno zavisiti od tuđih tehnologija.

Envidija raste neverovatnom brzinom

Sa druge strane, Envidija beleži izuzetno snažan rast zahvaljujući ogromnoj potražnji za čipovima za veštačku inteligenciju.

U poslednjem finansijskom izveštaju kompanija je prijavila rast prihoda od 20 odsto u odnosu na prethodni kvartal i čak 85 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Prema podacima istraživačke kuće IDC, Envidija trenutno kontroliše oko 81 odsto tržišta čipova za centre podataka, što joj daje dominantnu poziciju u razvoju veštačke inteligencije.

Velika očekivanja nose i veliki rizik

Ipak, upravo zbog ogromnog uspeha Envidija se suočava sa sve većim pritiskom investitora.

Da bi opravdala visoku tržišnu vrednost, kompanija mora iz kvartala u kvartal da nastavi snažan rast, što u velikoj meri zavisi od toga da li će tehnološki giganti nastaviti da ulažu milijarde dolara u izgradnju novih centara podataka.

Analitičari upozoravaju da bi eventualno usporavanje tih investicija moglo da utiče na čitav sektor veštačke inteligencije.

Ko trenutno ima prednost?

Epl trenutno ima prednost po tržišnoj vrednosti i stabilnim prihodima od prodaje uređaja, dok Envidija ostaje ključni igrač kada je reč o infrastrukturi bez koje razvoj savremene veštačke inteligencije nije moguć.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da odgovor na pitanje ko će biti najveći pobednik revolucije veštačke inteligencije još ne postoji. Ishod će zavisiti od toga da li će u narednim godinama veću vrednost stvarati kompanije koje razvijaju tehnologiju ili one koje će je uspešno približiti milijardama korisnika širom sveta.

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