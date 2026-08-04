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Nije kriva vrućina, nego sneg - zašto je baš ove godine Dunav toliko nizak

Za sve su krivi Alpi i sneg.

Autor:  Stanko Stamenković
04.08.2026.12:47
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Nije kriva vrućina, nego sneg - zašto je baš ove godine Dunav toliko nizak
Foto: Martin Patocka / Shutterstock.com
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Dobro, možda ne baš za sve, ali za ovako zabrinjavajuće nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih reka, svakako su među glavnim krivcima. Nije ovo prvi put da je vodostaj Dunava značajno opao, slično je bilo, recimo, 2022.

Ali zašto je baš sad Dunav na istorijski rekordnom minimumu kada je i ranije bilo suša?

„To je posledica nedostatka snega na Alpima u kombinaciji sa manjkom kiše.

„U januaru i početkom februara, snega je bilo iznad proseka, ali su temperature vazduha bile visoke i on se brzo otopio“, kaže Jelena Jerinić, hidrološkinja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), piše BBC.

Ukazuje da su nedostajale padavine da bi Dunav u martu bio visok i da bude vanredne odbrane od poplava koje bi trajale najmanje mesec dana.

„Sneg se brzo istopio, nije bilo padavina, Dunav je došao do srednje visokog, onda je bio nizak, srednje nizak i imao je tendenciju opadanja“, objašnjava Jerinić.

Kod Bezdana, na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju, 3. avgusta 2026. zabeležen je rekordan minimum od minus 163 centimetra.

To je za 20 centimetara ispod do sada najniže zabeleženog nivoa Dunava 1909.

Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozira se da će Dunav u petak, 7. avgusta pasti na čak -170 centimetara.

Idu li bolji dani za Dunav?

Sudeći prema rečima hidrološkinje - teško.

„Kada smo dobili sezonsku prognozu od meteorologa videli smo da će biti suša, ali nismo znali da baš toliko dugo neće biti padavina.

„Ovakva situacija se odnosi na Dunav, druge reke su bolje prošle, jer je u julu Vojvodina imala 10 litara kiše, a ostatak Srbije znatno više", dodaje Jerinić.

Mali vodotoci u Srbiji su u boljem položaju, kaže ona.

Biološki minimum reka, a to je količina vode potrebna u rečnom koritu da bi se održao biljni i životinjski svet, prošle godine je već trajao u ovo vreme, a sada je tek na početku.

Ne računajući Dunav, dodaje ona.

„Nema lepih vesti za Dunav u narednih mesec dana, a dalje od toga ne možemo da komentarišemo.

„Do kraja avgusta neće biti ozbiljnijih kiša, a nama su potrebne dobre padavine koje će trajati danima i napuniti zemljišne rezervoare“, kaže Jerinić.

Za bolje stanje Dunava potrebne su ozbiljne padavine u čitavoj Evropi.

„Tek tad možemo da očekujemo da se izvuče iz krize“, dodaje.

Centimetar po centimetar

Dunav je na biološkom minimumu na ulazu iz Hrvatske u Srbiju.

Bezdan, Bogojevo i Bačka Palanka imaju suva korita.

„Dunav opada centimetar do dva dnevno“, kaže Jerinić.

Klimatolozi su, dodaje, upozoravali na ovakvu situaciju pre desetak godina.

„Činjenica je da imamo ekstreme iz godine u godinu.

„Od ledenih pojava, niskih temperatura, pa visokog vodostaja i do katastrofalne suše“, objašnjava Jerinić.

Kako na kraju svi meteorološki parametri dođu na srednju vrednost, kako kaže, možda ćemo u novembru imati katastrofalnu poplavu.

Za razliku od Dunava, Sava je u mnogo boljem stanju, jer joj stižu padavine sa zapada.

Bolja je situacija i nizvodno od Vojvodine, kaže ona.

Za sada nema problema sa pijaćom vodom i vodosnabdevanjem, dodaje Jerinić, ali se ne preporučuje kupanje u rekama.

„Temperatura vode je 28 stepeni, a toplotni talas je tek počeo.

„Visoka temperatura i nizak vodostaj su plodno tle za razvoj bakterija, pa nije dobro da se ljudi kupaju u rekama", upozorava ona.

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Srbija Dunav suša vodostaj

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