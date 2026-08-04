Evropske akcije dostigle su nove rekordne nivoe nakon što su snažni poslovni rezultati velikih kompanija i optimizam investitora nadjačali zabrinutost zbog ponovnog rasta cena nafte. Istovremeno, cena sirove nafte Brent približila se nivou od 85 dolara po barelu, dok su vodeći evropski berzanski indeksi nastavili rast, piše CNBC.

Evropski indeksi nastavili uspon

Indeks Euro Stoxx 50 porastao je za 0,7 odsto i dostigao 6.480 poena, dok je širi STOXX 600 ojačao za 0,6 odsto.

Među najvećim evropskim tržištima:

nemački DAX porastao je za 0,87 odsto

francuski CAC 40 ojačao je za 0,37 odsto

britanski FTSE 100 napredovao je 0,46 odsto

ruski MOEX zabeležio je pad od 0,23 odsto

Nafta Brent ponovo blizu 85 dolara

Na robnim tržištima nastavljen je rast cena energenata.

Cena nafte Brent porasla je za 1,35 odsto i dostigla 84,93 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI skuplja za 0,38 odsto i iznosi 80,69 dolara po barelu.

Rast cena nafte obično povećava zabrinutost zbog inflacije, ali ovog puta nije značajnije uticao na raspoloženje investitora na evropskim tržištima.

AI kompanije među najvećim dobitnicima

Akcije kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom bile su među najvećim dobitnicima nakon što je američka kompanija Palantir objavila rezultate bolje od očekivanja i povećala prognozu prihoda.

Pozitivno raspoloženje prelilo se i na evropski tehnološki sektor.

Bayer, BP i HSBC objavili bolje rezultate

Među kompanijama koje su objavile kvartalne izveštaje posebno se izdvojio Bayer, čije su akcije porasle oko četiri odsto nakon boljih rezultata od očekivanih i potvrde prognoze prodaje za 2026. godinu.

Akcije britanske energetske kompanije BP ojačale su oko jedan odsto zahvaljujući većoj dobiti od procena analitičara.

Pozitivan rezultat ostvario je i HSBC, čije su akcije porasle nakon boljih finansijskih rezultata i povećanja prognoze neto prihoda od kamata.

Rast cena gasa, zlata i pšenice

Na evropskom tržištu prirodnog gasa septembarski fjučersi na berzi TTF trgovali su se po ceni od 58,17 evra za megavat-sat.

Evro je na valutnom tržištu vredeo 1,151 dolara, dok je cena zlata porasla na 4.065,45 dolara za trojsku uncu.

Poskupela je i pšenica, čija je cena dostigla 6,56 dolara po bušelu.

Dobar dan i na Volstritu

Pozitivno raspoloženje zabeleženo je i na američkom tržištu kapitala.

Industrijski indeks Dow Jones porastao je za 1,32 odsto, S&P 500 za 1,48 odsto, dok je tehnološki Nasdaq ostvario rast od 2,13 odsto, što potvrđuje nastavak optimizma među investitorima na globalnim finansijskim tržištima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.