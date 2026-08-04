Evropska unija računa na povećan uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) kako bi nadoknadila neuobičajeno niske zalihe pred početak grejne sezone, pošto popunjenost skladišta gasa trenutno iznosi oko 57 odsto, što je najniži nivo za ovaj period godine od početka merenja 2009. godine.

Zvanični Brisel, međutim, smatra da nema neposredne opasnosti po snabdevanje tokom zime, a Evropska komisija ukazuje da Evropa sada raspolaže znatno većim kapacitetima za uvoz tečnog prirodnog gasa nego ranije, prenosi Blumberg.

Novi terminali za prihvat tečnog gasa omogućili su veću fleksibilnost, ali nisu uklonili problem zavisnosti od globalnog tržišta.

Analitičari uglavnom ne očekuju nestašice, ali Evropa bi tokom zime mogla da plaća skuplje energente ukoliko globalna ponuda ostane ograničena.

Što je bliži početak grejne sezone, manje je prostora za jeftino popunjavanje skladišta, upozoravaju stručnjaci.

Ako potražnja u Aziji ostane visoka, evropske zemlje moraće da se takmiče za dodatne količine tečnog prirodnog gasa po potencijalno višim cenama, dodaje njujorška agencija, piše Blic.

Evropska komisija navodi da bi dostizanje nivoa popunjenosti skladišta od 80 odsto bilo dovoljno za sigurnu zimsku sezonu i da je taj cilj tehnički ostvariv.



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