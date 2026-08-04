Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao najveće naftne kompanije u SAD, Chevron i ExxonMobil, optuživši ih da ostvaruju ogromne profite dok se građani suočavaju sa visokim cenama goriva. On je poručio da kompanije moraju da deo zarade vrate potrošačima kroz niže cene na benzinskim pumpama, prenosi Kamatica.

Njegove izjave usledile su nakon što je cena nafte Brent pala za više od četiri odsto, na oko 84 dolara po barelu, usled nade da bi diplomatski napredak mogao da dovede do okončanja sukoba sa Iranom. Iako je došlo do pada, cena nafte i dalje je znatno viša nego pre izbijanja rata, dok je prosečna cena benzina u SAD premašila četiri dolara po galonu, u odnosu na oko tri dolara pre početka sukoba.

Tramp: "Chevron i ExxonMobil su zaradili previše"

Govoreći u Ovalnom kabinetu tokom potpisivanja izvršne uredbe, Tramp je rekao da su velike naftne kompanije ostvarile enormne profite zahvaljujući rastu cena sirove nafte.

„Zaradili su previše novca. Chevron – previše novca. ExxonMobil takođe. Previše novca“, rekao je Tramp.

On je pozvao energetske kompanije da smanje maloprodajne cene goriva i pomognu američkim potrošačima.

„Kada vidite kompaniju koja je zaradila 12 puta više nego prethodne godine, deo toga treba vratiti građanima. Moraju da snize cene za potrošače. Reći ću to glasno i jasno – nisam zadovoljan“, poručio je predsednik SAD.

Visoke cene goriva opterećuju Amerikance

Prema poslednjoj anketi CBS News-a, oko polovine Amerikanaca navodi da im visoke cene goriva predstavljaju ozbiljan finansijski problem. Istovremeno, osam od deset ispitanika smatra da Trampova administracija ne čini dovoljno kako bi obuzdala rast potrošačkih cena.

Tramp je najavio da će se cena nafte „dramatično smanjiti“ nakon završetka sukoba sa Iranom.

Kritike direktoru Chevrona

Predsednik SAD kritikovao je i izvršnog direktora Chevrona Majka Virta, tvrdeći da nije odao priznanje njegovoj administraciji za podršku energetskom sektoru.

U objavi na društvenim mrežama Tramp je napisao:

"Jedino što je zgodno zaboravio da pomene jeste da bi bez genijalnosti, dalekovidosti, snage i stabilnosti Trampove administracije naftna industrija, pa čak i naša država, bile mrtve".

Tramp je takođe ocenio da Chevron profitira zahvaljujući poslovanju u Venecueli, dok su čelnici kompanije ranije tvrdili da povećani uvoz nafte iz te zemlje doprinosi stabilizaciji cena goriva u SAD.

Šta zapravo određuje cenu goriva?

Iako je Tramp pozvao naftne kompanije da snize cene, one ne određuju direktno cenu benzina na pumpama.

Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA):

cena sirove nafte čini oko 51 odsto ukupne cene benzina;

troškovi prerade nafte učestvuju sa oko 20 odsto;

marketing i distribucija čine dodatnih 11 odsto;

ostatak otpada na poreze i druge troškove.

Zbog toga na cenu goriva, pored poslovnih odluka naftnih kompanija, snažno utiču globalno tržište nafte, geopolitičke krize i stanje u lancima snabdevanja.

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