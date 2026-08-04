Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 14,40 miliona dinara, a najviše se trgovalo akcija "Impol Sevala" iz Sevojna, navodi se u berzanskom izveštaju, piše Tanjug.

Vrednosti indeksa ostale su nepromenjene.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Mešer Tehnogasu" iz Beograda, čije akcije su zabeležile rast vrednosti od 0,45 odsto i na kraju trgovanja dostigle cenu od 38.173 dinara.

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