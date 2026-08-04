Posetioci jedne plaže na Siciliji doživeli su nesvakidašnji prizor kada je more počelo da izbacuje vreće pune novca. Mirno letnje popodne za nekoliko minuta pretvorilo se u haotičnu potragu za novčanicama koje su plutale uz obalu, dok su italijanske vlasti pokrenule istragu o poreklu gotovo 700.000 evra u gotovini, piše Kamatica.

Prema navodima italijanske policije, novac je završio u moru nakon incidenta sa gliserom koji je ostao bez goriva nedaleko od obale.

Kako je novac završio u moru?

Neobičan događaj dogodio se 28. jula u mestu Kazuce (Casuzze), zapadno od Marine di Raguze na Siciliji.

Policija navodi da je gliser dug oko 5,5 metara ostao bez goriva i počeo da pluta. Kada je obalska straža prišla plovilu kako bi pružila pomoć, osobe na gliseru su, prema navodima istražitelja, počele da bacaju vreće sa gotovinom u more.

Morske struje ubrzo su vreće i novčanice odnele do obale, gde su ih primetili brojni kupači.

Kupači utrčavali u more po novčanice

Očevici navode da su ljudi utrčavali u vodu pokušavajući da dohvate vreće i novčanice koje su plutale tik uz obalu.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci neobične scene, dok su policija i obalska straža obezbedile područje i započele prikupljanje gotovine, uključujući i deo novca koji su pojedini kupači već uzeli.

Prema dostupnim informacijama, ukupno je pronađeno gotovo 700.000 evra.

Ko je bio na gliseru?

Prema informacijama italijanskih vlasti, na plovilu su se nalazila trojica punoletnih državljana Malte i jedno 13-godišnje dete.

Policija je jednog muškarca zatekla na gliseru, dok su, prema iskazima svedoka, još dve osobe pobegle prema obali.

Svi su privedeni radi saslušanja, a potom pušteni da se brane sa slobode uz određene mere opreza. Za sada protiv njih nije podignuta optužnica.

Policija istražuje poreklo gotovo 700.000 evra

Istražitelji pokušavaju da utvrde odakle potiče pronađena gotovina i zbog čega je prevožena morskim putem između Malte i Sicilije.

Među mogućim pravcima istrage razmatraju se pranje novca, krijumčarenje gotovine, falsifikovanje novčanica i moguća povezanost sa ilegalnom trgovinom narkoticima.

Italijanska policija naglašava da nijedna od ovih mogućnosti za sada nije potvrđena i da istraga još traje.

Pominje se i vlasnik glisera

U međuvremenu su se u medijima pojavile informacije o mogućem vlasniku plovila, ali italijanske vlasti njegov identitet nisu zvanično potvrdile.

Advokat osobe koja se dovodi u vezu sa gliserom odbacio je navode da pronađeni novac pripada njegovom klijentu i istakao da on nema nikakve veze sa gotovinom pronađenom u moru.

Policija ističe da će tek završetak istrage pokazati kako je gotovo 700.000 evra završilo u moru kod obale Sicilije i da li je ceo slučaj povezan sa nekom kriminalnom aktivnošću.

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