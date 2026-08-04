Veliki broj ljudi traži novo radno mesto dok još uvek imaju posao, a upravo ti zaposleni postali su jedan od najvažnijih pokretača promena na tržištu rada, napominje banka.

U zemljama evrozone oko 13 odsto zaposlenih aktivno traži neki drugi posao, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama taj udeo još veći i iznosi oko 19 odsto.

Traženje novog posla dok ste zaposleni pokazuje se kao jedan od najpouzdanijih znakova buduće promene karijere, a većina onih koji aktivno traže novu priliku zaista će napraviti sledeći korak, pokazuje istraživanje.

U Sjedinjenim Američkim Državama najvažniji motiv traženja novog radnog mesta je želja za napretkom.

Radnici traže bolju platu, povoljnije uslove rada i veću mogućnost razvoja karijere, a to je za njih mnogo značajniji faktor nego strah od otkaza.

U Evropi je slika drugačija, a zaposleni češće traže novu poziciju iz opreza, zbog straha od gubitka posla i želje za većom sigurnošću. Ova razlika odražava šire karakteristike dva tržišta rada.

Američki model tradicionalno podstiče veću mobilnost, češće promene poslodavca i borbu za bolje plaćene pozicije, dok evropski model više naglašava stabilnost zaposlenja i zaštitu radnika, navodi ECB na svojoj veb stranici.

Promena posla uglavnom donosi poboljšanje položaja zaposlenih.

U SAD radnici koji promene firmu najčešće osećaju veće zadovoljstvo platom, dok u Evropi prelazak češće donosi osećaj veće sigurnosti i manji strah od gubitka radnog mesta, piše Blic.

Najviše traže nove prilike mlađi zaposleni, ljudi sa kraćim stažom u firmi i radnici koji rade nepuno radno vreme.



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