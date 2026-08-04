Ovim kupovinama ukupna količina nove američke soje koju je Kina ugovorila za isporuku dostigla je oko pet miliona tona. Kina je najveći kupac američke soje, ali su njene nabavke ove godine i dalje znatno manje nego ranije zbog trgovinskih tenzija između dve zemlje.

Američki izvoz soje zato ostaje slabiji nego prethodne godine, jer je veliki deo prodaje Kini izgubljen. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, Kina je za sezonu 2025/26 ugovorila kupovinu 12,4 miliona tona američke soje, što je 45 odsto manje nego godinu ranije. Američki izvoznici pokušavaju da nadoknade taj pad prodajom drugim tržištima, posebno u Aziji, prenosi SPGlobal.

Među zemljama koje su povećale kupovinu američke soje nalaze se Japan, Indonezija, Tajvan, Pakistan i Bangladeš. Japan je ugovorio oko 2,3 miliona tona soje, što je rast od 10,2 odsto na godišnjem nivou, dok je Indonezija povećala kupovine na 2,4 miliona tona, odnosno za gotovo 20 odsto. Bangladeš je ugovorio 1,2 miliona tona, čak 49 odsto više nego prošle godine.

Pored azijskih kupaca, američki izvoz raste i prema Egiptu, koji je povećao narudžbine soje za više od 40 odsto, na oko 4,9 miliona tona. Egipat koristi soju prvenstveno za proizvodnju stočne hrane. Pakistan je takođe značajno povećao uvoz nakon ukidanja zabrane na genetski modifikovane useve, pa su njegove kupovine američke soje porasle više od tri puta, piše Biznis.rs.

Ipak, američki trgovci ostaju oprezni kada je reč o Kini. Peking je gotovo pet meseci tokom 2025. obustavio kupovinu američke soje i okrenuo se Brazilu, koji je postao konkurentniji zbog dodatnih kineskih carina na robu iz SAD. Iako je Kina ponovo počela da kupuje američku soju, trgovci ne očekuju veliki povratak na ranije nivoe, poput cilja od 20 miliona tona godišnje, jer brazilska soja i dalje ima cenovnu prednost.



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