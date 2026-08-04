Prema analizi lista, u prva dva meseca ovogodišnje sezone od požara je izgorelo gotovo pola miliona hektara zemljišta, dok se ekonomska šteta u pet najteže pogođenih zemalja evrozone, među kojima su Portugal, Grčka i Rumunija, procenjuje na oko 3,1 milijardu evra.

Taj iznos znatno premašuje procenu Evropske komisije, prema kojoj je prosečna godišnja šteta od požara za celu Evropsku uniju iznosila oko 2,5 milijardi evra, prenosi portal Biznis.

Procena Financial Timesa zasniva se na metodologiji Evropske komisije i odgovarajućim proračunima francuske vlade, a obuhvata takozvane troškove obnove, odnosno sredstva potrebna da se spaljena područja vrate u stanje u kojem su bila pre požara.

List navodi da će stvarni ekonomski gubici biti znatno veći, pošto osiguravajuće kuće, domaćinstva i preduzeća tek procenjuju štetu na imovini i usevima, kao i gubitke koje trpi turistički sektor usred letnje sezone, piše Biznis.rs.

Dodaje se da će se dugoročni troškovi ogledati i u rastu premija osiguranja, mogućem gubitku osiguravajućeg pokrića za pojedine objekte, smanjenju broja turista i većim ulaganjima u protivpožarnu opremu.

U analizi nisu u potpunosti obuhvaćeni nedavni veliki požari u Grčkoj.

Istovremeno, posledice suše tek će biti u potpunosti vidljive, jer nizak vodostaj Rajne i Dunava već ometa transport robe i dovodi do smanjenja industrijske proizvodnje.



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