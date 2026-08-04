Te države osporavaju njegovo najnovije uvođenje carina na robu iz 60 zemalja, trgovinskih partnera, saopštila je kancelarija državnog tužioca Oregona, Dena Rejfilda.



"Uprkos gubitku na svakom koraku, Tramp ponovo pokušava da izazove još veći haos među radničkim porodicama i domaćim preduzećima u Oregonu. Svi mi plaćamo cenu ovih nezakonitih carina, a ne strane vlade", rekao je Rejfild u saopštenju, prenosi Rojters.



Tužba je podneta Američkom sudu za međunarodnu trgovinu u Njujorku, a usledila je nakon tužbe za blokiranje carina, koju su mala američka preduzeća podnela prošlog meseca.



Američke savezne države i mala preduzeća su uspešno osporili prethodne carine koje je Tramp većini zemalja sveta uveo u svom drugom mandatu, ali je predsednik nastavio da traži uvođenje novih carina, uprkos nizu pravnih zastoja.



Trampova administracija je 24. jula uvela nove carine od 10 i 12,5 odsto za 60 trgovinskih partnera, uključujući i za Evropsku uniju, zbog optužbi da nisu činili dovoljno da zaustave izvoz robe koja je proizvedena prinudnim radom.



Carine su stupile na snagu istog dana kada su istekle prethodno uvedene globalne carine od deset odsto.



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