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Milijarde od Svetskog prvenstva i plata iz snova - kako je propao Infantinov poslovni plan

Predsednik FIFA, Đani Infantino mogao je da ostvari višemilionsku zaradu kroz odbačeni plan prodaje komercijalnih prava. Evo šta je predviđao projekat FIFA Forward Enterprise.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.08.2026.15:11
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Milijarde od Svetskog prvenstva i plata iz snova - kako je propao Infantinov poslovni plan
Editorial/fifg/shutterstock.com
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Predsednik FIFA Đani Infantino mogao je da ostvari godišnju zaradu veću od 30 miliona evra, uz dodatne bonuse, da je realizovan kontroverzni poslovni plan koji je predlagala svetska fudbalska organizacija, piše Kamatica.

Prema pisanju britanskog lista The Times, potencijalna zarada predsednika FIFA bila je povezana sa planom pod nazivom FIFA Forward Enterprise, kojim je bilo predviđeno drugačije upravljanje komercijalnim pravima Svetskog prvenstva.

Plan na kraju nije dobio potrebnu podršku, ali je njegovo otkrivanje otvorilo pitanja o mogućim finansijskim koristima za rukovodstvo FIFA.

Šta je bio FIFA Forward Enterprise?

FIFA Forward Enterprise bio je predlog za osnivanje nove kompanije koja bi upravljala komercijalnim poslovanjem najvažnijih FIFA takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo.

Jedna od ključnih ideja bila je prodaja oko 20 odsto komercijalnih prava na Svetsko prvenstvo, što bi prema procenama moglo da donese prihod od oko 3,65 milijardi evra.

Cilj projekta bio je da FIFA pronađe novi način finansiranja i omogući veće uključivanje privatnih investitora u poslovanje organizacije.

Koliko bi mogao da zaradi Đani Infantino?

Prema računici koju je objavio "The Times", eventualna zarada predsednika FIFA kroz ovaj model mogla je da premaši 30 miliona evra godišnje, uz dodatne bonuse.

To bi bilo višestruko više od njegove sadašnje godišnje plate na čelu FIFA, koja iznosi oko tri miliona evra.

Infantino je ranije isticao da kroz ovaj projekat nije imao nameru da ostvari ličnu finansijsku korist i da je cilj bio jačanje finansijske stabilnosti FIFA.

Savezima ponuđeni milioni za podršku planu

Prema dokumentima do kojih je došao britanski list, nacionalnim fudbalskim savezima ponuđena je mogućnost da dobiju značajna sredstva ukoliko podrže predloženu promenu poslovnog modela.

Svih 211 nacionalnih saveza FIFA dobilo bi mogućnost da učestvuje u novom finansijskom okviru.

Prema predlogu, svaki savez mogao je da dobije do 35 miliona evra ukoliko bi podržao restrukturiranje komercijalnog poslovanja.

Savezi su imali ograničen rok da razmotre predlog i odluče da li žele da prihvate novi model.

FIFA planirao paket od 8,7 milijardi evra

Infantino je u pismu upućenom nacionalnim savezima naveo da bi usvajanje plana aktiviralo finansijski paket vredan 8,7 milijardi evra, koji bi počeo da se primenjuje od 1. januara 2027. godine.

Taj novac trebalo je da bude namenjen razvoju fudbala i podršci savezima širom sveta.

Ukoliko bi plan bio odbijen, FIFA bi nastavila sa postojećim modelom finansiranja kroz program FIFA Forward.

Šta je FIFA Forward program?

Postojeći program FIFA Forward namenjen je razvoju fudbala u zemljama širom sveta.

Kroz njega FIFA finansira projekte nacionalnih saveza, infrastrukturu, trening centre i razvoj mladih igrača.

Vrednost programa iznosi milijarde dolara, a njegovo postojanje nije bilo ugroženo čak ni ukoliko novi poslovni plan ne bude prihvaćen.

Zašto je plan izazvao kritike?

Najveća pažnja javnosti usmerena je na deo plana koji se odnosio na moguću ličnu zaradu predsednika FIFA.

Kritičari su postavili pitanje da li bi rukovodstvo organizacije moglo da ima direktnu finansijsku korist od odluka koje menjaju način poslovanja FIFA.

Sa druge strane, Infantino je tvrdio da je ideja bila usmerena na povećanje prihoda organizacije i veća ulaganja u fudbal širom sveta.

Iako projekat nije realizovan, slučaj je ponovo otvorio raspravu o načinu upravljanja jednom od najbogatijih sportskih organizacija na svetu.

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Fifa svetsko prvenstvo đani infantino

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