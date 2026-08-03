Državna kompanija za električnu energiju saopštila je da je kvar na nacionalnoj elektroenergetskoj mreži izazvao nestanak struje širom zemlje, a CNN je objavio tu informaciju u nedelju. Dodatni detalji o uzroku rušenja nisu objavljeni.



Ovo je prvi zabeleženi nestanak struje u avgustu, nakon tri prekida u snabdevanju električnom energijom tokom jula.



Ovo nastavlja pritisak na energetsku infrastrukturu ove karipske zemlje, koja se već duže vreme suočava sa nestabilnim sistemom snabdevanja električnom energijom.



Planirani prekidi u snabdevanju električnom energijom sve više remete svakodnevni život stanovnika. Građani koriste struju čim postane dostupna za kuvanje, pranje, pristup internetu i hlađenje svojih domova tokom letnjih vrućina, jer je neizvesno koliko će struja trajati.



Vlada je nedavno uvela mere usmerene na ublažavanje nestašice energije i podsticanje ekonomske aktivnosti. Premijer Manuel Marero Kruz je u julu rekao: „Rezultati će se postizati postepeno. Od sada počinje najvažnija i možda najteža faza.“



Prema izveštaju, vlasti su odobrile prvi strani investicioni projekat u zemlji za uvoz i prodaju goriva, dok je skoro 200 kompanija dobilo licencu za veleprodajnu distribuciju goriva.



Predstavnici su takođe usvojili mere koje omogućavaju privatna ulaganja u turistički sektor, ali je vlada priznala da će biti potrebno vreme pre nego što reforme donesu vidljive rezultate.



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