Vlasti su poručile da neće oklevati da ponovo zajednički reaguju ukoliko bude potrebno, što predstavlja prvu bilateralnu intervenciju dve zemlje od 2011. godine.



Prema ocenama analitičara, koordinisana akcija pokazuje odlučnost Tokija i Vašingtona da spreče dalje slabljenje jena i pad cena japanskih državnih obveznica, što bi moglo da izazove negativne posledice i na globalnim finansijskim tržištima, uključujući dodatni rast prinosa na američke državne obveznice.



Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD pomažu Japanu "iz prijateljstva i u interesu svetske ekonomije", prenosi Rojters.



Japanska ministarka finansija Sacuki Katajama rekla je da je intervencija, sprovedena zajedno sa američkim Ministarstvom finansija u cilju suzbijamja prekomerne volatilnosti i neuređenog kretanja jena.



Nakon objave, japanska valuta ojačala je više od jedan odsto na oko 155,2 jena za dolar, znatno iznad rekordno niskog nivoa od skoro 164 jena za dolar dostignutog prošlog meseca.



Zajednička akcija dodatno je usmerila pažnju na Banku Japana, koja je prošle sedmice zadržala kamatne stope nepromenjenim, ali je nagovestila mogućnost njihovog povećanja već u septembru.





Američki ministar finansija Skot Besent podržao je takav potez i poručio da Vašington neće oklevati da učestvuje u novim zajedničkim intervencijama, dok su tržišta nakon tih izjava povećala očekivanja da će japanska centralna banka uskoro podići kamatne stope.



Japan se već duže vreme bori sa slabljenjem jena, koje povećava cenu uvoza, podstiče inflaciju i dodatno opterećuje domaćinstva. Dosadašnje samostalne intervencije Tokija, kao i povećanje kamatne stope Banke Japana na jedan odsto u junu, imali su samo kratkotrajan efekat.



Podaci centralne banke ukazuju da je Japan prošle nedelje prodao gotovo 59 milijardi dolara kako bi kupio sopstvenu valutu, piše Biznis.rs.



Istovremeno, SAD su signalizirale da bi mogle da prošire mogućnost korišćenja posebnog programa Federalnih rezervi za privremeno obezbeđivanje dolarske likvidnosti, što bi Japanu omogućilo lakše finansiranje budućih intervencija bez prodaje američkih državnih obveznica.



Ipak, analitičari upozoravaju da sama intervencija neće otkloniti ključne uzroke slabljenja jena, među kojima su visoke cene energenata usled sukoba na Bliskom istoku i i dalje velika razlika između kamatnih stopa u Japanu i SAD.



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