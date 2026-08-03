Umesto prepunih plaža, dugih kolona i skupih aranžmana, dovoljno je nekoliko hiljada dinara za celodnevni izlet pored vode.

Dok su Ada Ciganlija i gradski bazeni puni, ova manje poznata mesta sve češće biraju oni koji žele da provedu dan u prirodi.

Bela stena – peščana plaža do koje se stiže čamcem

Jedno od najlepših kupališta na Dunavu nalazi se u blizini Pančeva. Bela stena poznata je po peščanoj plaži, prijatnoj atmosferi i čistijem delu reke. Poseban doživljaj predstavlja dolazak čamcem, pa i samo putovanje postaje deo izleta.

Kreneš na more, a putovanje je pakao - kako do Grčke bez višesatnih čekanja, više o tome pročitajte OVDE.

Idealna je za kupanje, sunčanje i celodnevni boravak u prirodi.

Gročanska ada – skrivena dunavska oaza

Na oko 40 minuta vožnje od centra Beograda nalazi se Gročanska ada, mesto koje još nije postalo masovno posećeno.

Ovde vas očekuju hladovina, mirna obala Dunava i opuštena atmosfera, bez buke i gužve karakteristične za gradska kupališta. Dovoljni su peškir, knjiga i dobro društvo za savršen letnji dan.

Jezero Trešnja – osveženje u podnožju Avale

Jezero Trešnja, okruženo šumom u blizini Avale, jedno je od omiljenih mesta za beg od visokih temperatura.

Pogodno je za kupanje, piknik i šetnju, a zbog prirodnog ambijenta i hlada predstavlja odličan izbor za porodice i sve koji žele mirniji odmor.

Koliko košta ovakav izlet?

Za razliku od letovanja na moru, koje često podrazumeva troškove od nekoliko stotina evra, jednodnevni izlet do ovih kupališta može da bude višestruko povoljniji.

Troškovi goriva za destinacije u okolini Beograda uglavnom iznose svega nekoliko stotina dinara u jednom pravcu, a kada se dodaju hrana, piće i eventualno iznajmljivanje suncobrana, ceo dan pored vode moguće je organizovati za nekoliko hiljada dinara.

Ako ovog leta tražite osveženje bez dugog puta i velikih troškova, ova tri kupališta mogu biti odličan izbor za vikend u prirodi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.