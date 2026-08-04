"U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti, pre svega od nestanka električne energije, ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana, jer je situacija izrazito teška", rekao je Vučić za RTS.



On je objasnio da je situacija dosta složena zbog toga što je Srbija deo jedinstvenog evropskog sistema za trgovinu električnom energijom, pa situacija u Rumuniji i Mađarskoj direktno utiče i na situaciju u Srbiji.



Vučić je ukazao da veliki problem predstavlja i snabdevanje naftnim derivatima, naročito dizelom, ali da je siguran da će Srbija, uprkos teškoćama, izdržati.



"Kotacije rastu, nema nafte, a posebno nema dizela, i mi idemo sad sa dodatnim operativnim rezervama. Nismo dozvolili Naftnoj industriji Srbije, koja je zbog keša tražila izvoz dizela nekoliko miliona tona u region. Čuvamo sve za sebe i za naše građane i sasvim sam siguran da ćemo, uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske i vezane za elementarne nepogode i vezane za bezbroj drugih problema na globalnom tržištu, to izdržati", istakao je predsednik Srbije.



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