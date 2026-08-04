Nakon nestanka struje, Kuba je uspela da pokrene tri elektrane

Vlada Kube nije navela razlog za nestanak struje na celom ostrvu, koji se dogodio četvrti put za manje od mesec dana, ali je u prethodnim slučajevima za to okrivila američke ekonomske sankcije, koje su prouzrokovale nestašicu goriva i ključnih rezervnih delova u zemlji, prenosi Blumberg.

Kuba je pretrpela potpune kolapse elektroenergetske mreže 6. i 11. jula, a zatim ponovo 14. jula, piše Tanjug.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa pojačala je ekonomski pritisak u nadi da će primorati kubansku komunističku vladu da se prvi put za 67 godina odrekne kontrole zemlje, a ključni deo te strategije je blokiranje velikih isporuka goriva vladi.

Zbog energetske krize više od 70 odsto svih hotela na ostrvu je zatvoreno, što dovodi u opasnost više od 25.000 radnih mesta, saopštili su kubanski zvaničnici prošle nedelje.

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