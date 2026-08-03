Dok kineski proizvođači sve snažnije osvajaju tržište modelima sa nižim cenama, evropska automobilska industrija traži način da odgovori i ponudi vozila koja će biti pristupačnija prosečnim kupcima, piše Kamatica.

Jedno od mogućih rešenja dolazi iz Italije, gde grupacija Stelantis priprema projekat razvoja malih električnih automobila čija bi početna cena mogla da bude ispod 15.000 evra.

Električni Tvingo ispod 20.000 evra, ali konkurencija ide dalje

Reno je već napravio značajan korak kada je cenu električnog Tvinga spustio ispod granice od 20.000 evra.

Ipak, proizvođači smatraju da to više nije dovoljno za potpunu borbu sa kineskim kompanijama koje nude sve veći broj povoljnijih električnih modela.

Zbog toga se kao novi cilj evropske industrije sve češće pominje cena od oko 15.000 evra, koja bi električne automobile učinila dostupnim mnogo većem broju vozača.

Zašto su evropski proizvođači pod pritiskom?

Automobilska industrija u Evropi trenutno se nalazi između dva velika izazova.

Prvi je sve jača konkurencija kineskih proizvođača koji nude električne automobile po nižim cenama.

Drugi su stroga ekološka pravila Evropske unije koja zahtevaju značajno smanjenje prosečnih emisija novih vozila.

Prema postojećim ciljevima, proizvođači će morati dodatno da smanjuju emisije svojih vozila, što ih tera da ubrzaju prelazak na električne modele.

Problem je što razvoj električnih automobila zahteva velika ulaganja, dok kupci i dalje često smatraju da su mnogi modeli preskupi.

Stelantis razvija projekat E-Car

Jedan od najvažnijih evropskih odgovora trebalo bi da dođe iz Italije.

U fabrici Stelantisa u Pomiljanu od 2028. godine planiran je projekat pod nazivom E-Car, čiji je cilj razvoj nove platforme za male gradske električne automobile.

Glavna ideja projekta je proizvodnja vozila koja bi bila jednostavna, praktična i cenovno dostupna.

Početna cena novih modela trebalo bi da bude ispod 15.000 evra.

Koji modeli bi mogli da budu deo projekta?

Za sada su poznata dva potencijalna modela.

Prvi je moderna električna verzija kultnog Sitroen 2CV, automobila koji je decenijama bio simbol pristupačne mobilnosti.

Drugi model trebalo bi da bude novi mali automobil kompanije Fijat, za koji se u javnosti pominje naziv Koala.

Još nije poznato koji će biti treći model iz projekta.

Kao moguće opcije ranije su se pominjali Pežo i kineski brend Leapmotor, koji sarađuje sa Stelantisom, ali se trenutno kao najverovatniji kandidat izdvaja Opel.

Opel bi mogao da dobije novi mali električni model

Nemački proizvođač trenutno nema gradski električni automobil koji bi cenom bio ispod 20.000 evra.

Zbog toga bi zajednička platforma iz Italije mogla da bude prilika za Opel da proširi ponudu i uđe u segment pristupačnih električnih vozila.

Kompanija bi tako mogla da ponudi mali električni automobil sa poznatim dizajnom i karakteristikama svog brenda, ali uz nižu cenu razvoja.

Može li automobil od 15.000 evra promeniti tržište?

Ako evropski proizvođači uspeju da naprave električni automobil po ceni od oko 15.000 evra, to bi moglo značajno da promeni tržište.

Takvi modeli mogli bi da privuku kupce koji danas odustaju od električnih vozila zbog visoke cene.

Za Stelantis projekat ima dodatni značaj jer bi mogao da obezbedi budućnost fabrike u Pomiljanu i stabilnost za veliki broj zaposlenih.

Borba za pristupačan električni automobil postaje jedno od ključnih pitanja budućnosti evropske auto-industrije.

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