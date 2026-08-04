Ipak, kako objašnjava Petar Vojnović, veliki broj zastoja nema veze sa propustima avio-kompanija, već sa bezbednosnim procedurama i okolnostima na koje prevoznici ne mogu da utiču.

Vojnović je objasnio zbog čega avioni kasne tokom leta, kako vremenske prilike utiču na red letenja i da li ekstremne vrućine u Srbiji predstavljaju problem za vazdušni saobraćaj.

Bezbednost je važnija od tačnosti leta

Putnicima je kašnjenje leta često veliki problem, ali iza većine takvih situacija stoje procedure čiji je jedini cilj bezbednost putnika i posade.

„Avio-kompanija zapravo ne pravi problem namerno. Kada se pronađe tehnički problem, putnici bi trebalo da budu zadovoljni jer postoji sistem koji 100 odsto garantuje bezbednost. Naravno, nervozni ste jer ste platili kartu i želite da stignete na destinaciju, ali kompanija ne može da utiče na meteorološke uslove, štrajkove kontrola letenja ili nepredviđene tehničke kvarove.” rekao je Petar Vojnović za Blic Biznis.

Zašto oluje prave haos na aerodromima?

Jedan od najčešćih razloga za letnja kašnjenja jesu olujni oblaci i grmljavina.

Kada se iznad aerodroma pojavi olujni sistem sa statičkim elektricitetom, iz bezbednosnih razloga prekida se punjenje goriva, a letovi se privremeno odlažu dok opasnost ne prođe. Pošto isti avion tokom dana obavlja više letova, čak i kraće zadržavanje može da izazove domino efekat i pomeri čitav dnevni raspored.

Da li ekstremne vrućine utiču na letove iz Srbije?

U pojedinim delovima sveta, poput Bliskog istoka ili Las Vegasa, veoma visoke temperature mogu da utiču na performanse aviona, zbog čega se ponekad ograničava broj putnika ili količina goriva.

Međutim, prema rečima Vojnovića, u Srbiji za sada nema takvih problema.

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„Mi u Srbiji imamo sreću da i dalje imamo relativno blagu klimu bez tih ekstrema koji bi smanjivali nosivost aviona. Ono što možemo očekivati svake godine u junu, julu i avgustu jesu letnje oluje – jak vetar, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. To na kratko obustavi rad, ali čim prođe, sistem se vraća u normalu.” rekao je Petar Vojnović.

Da li avio-kompanija sama vraća novac zbog kašnjenja?

Mnogi putnici očekuju da će u slučaju višesatnog kašnjenja automatski dobiti novčanu nadoknadu, ali kada je razlog viša sila ili vremenske neprilike, to najčešće nije slučaj.

„Pre ćemo imati drugi silazak Isusa Hrista na zemlju nego što će vam avio-kompanija dobrovoljno sama dati novac. Zbog više sile to se neće dogoditi, jer su to okolnosti na koje prevoznik nema uticaja.” rekao je Petar Vojnović.

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